Ани Лорак разозлила сеть новым фото с отдыха [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак, выступающая в России, похвасталась фото с отдыха в Майами.
Фото певица выложила в Instagram.
Ну все, теперь только отдых ! Как проходят ваши каникулы?
Публикация от Ани Лорак (@anilorak)
На фото Ани Лорак позирует в коротком топе и шортах на пляже. Многие считают, что Майами - не самое подходящее место для празднования Рождества.
"Животик наша любимка втянула", "Жирно живете", "Ноги удлинила!", "Туловище у тебя - длиннее твоих ног", "Отличное фото!", "Вы такая красотка", "На Рождество к семье, родителям едут а не на море. На семью и Родину плевать", - пишут в сети.
по теме
Ани Лорак жестко раскритиковали из-за нового видео
Поклонники певицы сразу же раскритиковали ее за фонограмму и чрезмерное увлечение ботоксом
"Было очень стыдно за вас": Ани Лорак разозлила поклонников (фото)
Украинская певица Ани Лорак поделилась в Instagram новым снимком
Экс-возлюбленная Кличко шокировала внешним видом (фото)
После расставания с Владимиром Кличко голливудская звезда все чаще шокирует публику своим внешним видом и скандальными выходками
Самые необычные автографы знаменитостей (фото)
Подпись - это не только персональный автограф каждого человека, но и выражение его личности и характера
Тина Кароль без макияжа удивила поклонников (фото)
Украинская певица Тина Кароль удивила поклонников своей естественной красотой