Украинская певица Ани Лорак, выступающая в России, похвасталась фото с отдыха в Майами.

Фото певица выложила в Instagram.

На фото Ани Лорак позирует в коротком топе и шортах на пляже. Многие считают, что Майами - не самое подходящее место для празднования Рождества.

"Животик наша любимка втянула", "Жирно живете", "Ноги удлинила!", "Туловище у тебя - длиннее твоих ног", "Отличное фото!", "Вы такая красотка", "На Рождество к семье, родителям едут а не на море. На семью и Родину плевать", - пишут в сети.

Ранее Ани Лорак жестко раскритиковали за видео.