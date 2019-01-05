Узвар - это традиционный украинский компот из сухофруктов: сушеных яблок, изюма, чернослива, кураги. Обычно его готовят на Святой вечер и Рождество. В некоторых регионах страны узваром принято заправлять кутью. О том как его приготовить, пишет "Сегодня".

Узвар из сушеных яблок и груш

Ингредиенты:

2 л воды

200 г сушеных яблок

300 г сушеных груш

200 г чернослива

100г изюма

200г меда

Рецепт приготовления:

Сухофрукты залить минут на 10 холодной водой, затем промыть.

В кастрюле вскипятить 2 литра воды, положить в нее груши и варить 20 минут.

Затем добавить яблоки, чернослив и изюм. Варить 15 минут.

Добавить мед, довести до кипения и снять с огня. Накрыть крышкой и оставить для охлаждения. Процедить. Меда можно добавить меньше - ориентируйтесь на свой вкус.

Узвар с лимонной цедрой

Ингредиенты:

250 г сухофруктов (сушеных яблок, кураги, чернослива, изюма, клюквы)

Цедра лимона - по вкусу

1 л воды

Мед - по вкусу

Рецепт приготовления:

Сухофрукты тщательно промыть, залить водой и дать настояться около 3-4 часов.

Затем перелить воду в кастрюлю, довести до кипения. Фрукты переложить в банку, залить их кипящей водой, добавить цедру, закрыть крышкой, укутать полотенцем и оставить таким образом на всю ночь.

Перед подачей узвар перелить, а фрукты подавать отдельно в посуде. Подавать с медом.

Совет: Узвар можно также готовить и с замороженными ягодами и фруктами, которые следует разморозить, а сок, выделившийся про этом, вскипятить вместе с указанным количеством воды.

Праздничный рождественский узвар с пряностями

Ингредиенты:

20 шт. кураги

2 ст. л. с верхом изюма

4-6 чернослива

1 звездочка бадьяна

1-2 ч. л. корицы или кусочек палочки корицы длиной 1,5-2 см

2 капсулы кардамона

1 ст. л. каркаде (или 100 г сухого красного вина - каберне)

5-6 бутонов гвоздики

10-12 ст. л. сахара (с верхом)

0,5 ч. л. лимонной кислоты

1,25 л воды

Рецепт приготовления:

Налить холодной воды в кастрюлю и добавить туда все сухие пряности, вскипятить и дать прокипеть 10 минут после закипания, при необходимости снимая пену.

В подготовленный кипяток опустить замоченные и тщательно вымытые сухофрукты. Дать им прокипеть не менее 10-12 минут.

Всыпать в компот сахар, лимонную кислоту, откорректировать вкус жидкости (добавляя сахар или кислоту по вкусу) и дать прокипеть еще 5-6 минут.

Проверить готовность фруктов и в зависимости от этого либо дать покипеть еще 3-4 минуты, либо прекратить нагревание, влить сухое вино, закрыть крышку, дать настояться до полного остывания. Подавать узвар холодным.

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