Рождество 2019: как приготовить узвар [ Редактировать ]
Узвар - это традиционный украинский компот из сухофруктов: сушеных яблок, изюма, чернослива, кураги. Обычно его готовят на Святой вечер и Рождество. В некоторых регионах страны узваром принято заправлять кутью. О том как его приготовить, пишет "Сегодня".
Узвар из сушеных яблок и груш
Ингредиенты:
2 л воды
200 г сушеных яблок
300 г сушеных груш
200 г чернослива
100г изюма
200г меда
Рецепт приготовления:
Сухофрукты залить минут на 10 холодной водой, затем промыть.
В кастрюле вскипятить 2 литра воды, положить в нее груши и варить 20 минут.
Затем добавить яблоки, чернослив и изюм. Варить 15 минут.
Добавить мед, довести до кипения и снять с огня. Накрыть крышкой и оставить для охлаждения. Процедить. Меда можно добавить меньше - ориентируйтесь на свой вкус.
Узвар с лимонной цедрой
Ингредиенты:
250 г сухофруктов (сушеных яблок, кураги, чернослива, изюма, клюквы)
Цедра лимона - по вкусу
1 л воды
Мед - по вкусу
Рецепт приготовления:
Сухофрукты тщательно промыть, залить водой и дать настояться около 3-4 часов.
Затем перелить воду в кастрюлю, довести до кипения. Фрукты переложить в банку, залить их кипящей водой, добавить цедру, закрыть крышкой, укутать полотенцем и оставить таким образом на всю ночь.
Перед подачей узвар перелить, а фрукты подавать отдельно в посуде. Подавать с медом.
Совет: Узвар можно также готовить и с замороженными ягодами и фруктами, которые следует разморозить, а сок, выделившийся про этом, вскипятить вместе с указанным количеством воды.
Праздничный рождественский узвар с пряностями
Ингредиенты:
20 шт. кураги
2 ст. л. с верхом изюма
4-6 чернослива
1 звездочка бадьяна
1-2 ч. л. корицы или кусочек палочки корицы длиной 1,5-2 см
2 капсулы кардамона
1 ст. л. каркаде (или 100 г сухого красного вина - каберне)
5-6 бутонов гвоздики
10-12 ст. л. сахара (с верхом)
0,5 ч. л. лимонной кислоты
1,25 л воды
Рецепт приготовления:
Налить холодной воды в кастрюлю и добавить туда все сухие пряности, вскипятить и дать прокипеть 10 минут после закипания, при необходимости снимая пену.
В подготовленный кипяток опустить замоченные и тщательно вымытые сухофрукты. Дать им прокипеть не менее 10-12 минут.
Всыпать в компот сахар, лимонную кислоту, откорректировать вкус жидкости (добавляя сахар или кислоту по вкусу) и дать прокипеть еще 5-6 минут.
Проверить готовность фруктов и в зависимости от этого либо дать покипеть еще 3-4 минуты, либо прекратить нагревание, влить сухое вино, закрыть крышку, дать настояться до полного остывания. Подавать узвар холодным.
Ранее мы писали, как приготовить рулет с яблоками на Рождество 2019.
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