Актер Иван Бортник умер на 80-м году жизни. Об этом на своей странице в соцсети сообщил российский поэт и режиссер Владислав Маленко.

"Ребята, ушел мой друг Иван Бортник", - написал он.

Прощание с артистом пройдет 8 января в Театре на Таганке в Москве, сообщила директор театра Ирина Апексимова. Ивана Бортника похоронят на Котляковском кладбище.

Иван Бортник - советский и российский актер театра и кино. С 1967 года он работал в московском театре на Таганке. Кроме того, он сыграл в таких фильмах, как "Иван да Марья", "Объяснение в любви", "Зеркало для героя", "Вторая попытка Виктора Крохина". Одна из самых известных его ролей - бандит по прозвищу Промокашка в картине "Место встречи изменить нельзя".

Недавно умер известный украинский врач.