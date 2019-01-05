Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ [ Редактировать ]
Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины (ПЦУ). С этого момента официально существует каноническая Православная церковь Украины, сообщает РБК-Украина.
Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.
Томос об автокефалии Православной церкви Украины написал на пергаменте афонский художник, каллиграф Лукас с афонского монастыря Ксенофонт.
Напомним, 5 января утром украинская делегация прибыла в столицу Турции для получения Томоса от Вселенского патриарха об автокефалии Православной церкви в Украине. 6 января после первого торжественного богослужения патриарха Варфоломея и самого Епифания будет вручен Томос.
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