Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины (ПЦУ). С этого момента официально существует каноническая Православная церковь Украины, сообщает РБК-Украина.

Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

Томос об автокефалии Православной церкви Украины написал на пергаменте афонский художник, каллиграф Лукас с афонского монастыря Ксенофонт.

Напомним, 5 января утром украинская делегация прибыла в столицу Турции для получения Томоса от Вселенского патриарха об автокефалии Православной церкви в Украине. 6 января после первого торжественного богослужения патриарха Варфоломея и самого Епифания будет вручен Томос.