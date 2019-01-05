Власть не заинтересована в том, чтобы оппозиционные силы объединились. Об этом заявил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко в эфире телеканала "Интер".

По его словам, объединению всех оппозиционных сил в Украине также мешают амбиции отдельных политиков.

"Лидер партии "За життя" Вадим Рабинович продемонстрировал на собственном примере, что можно отказаться от личных амбиций и сделать шаг к объединению. И я считаю, что мы сделали правильно", - отметил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ.

По мнению Юрия Бойко, в объединительном процессе амбиции должны отойти на второй план.

"Сегодня в стране сложилась чрезвычайно тяжелая экономическая и политическая ситуация. Свирепствует кризис, преодолеть который можно, только объединившись. Только так реально восстановить мир и экономический рост. Это то, чего хотят украинцы", - акцентировал оппозиционный политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что залог успеха оппозиции - в принципиальности.

"Мы четко разъясняем свою позицию и принципиально ее отстаиваем. Это главное. А люди видят, что мы заботимся об их интересах. И это вызывает уважение и доверие к нам", - резюмировал основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ.