Власть не заинтересована в том, чтобы оппозиционные силы объединились - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Власть не заинтересована в том, чтобы оппозиционные силы объединились. Об этом заявил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко в эфире телеканала "Интер".
По его словам, объединению всех оппозиционных сил в Украине также мешают амбиции отдельных политиков.
"Лидер партии "За життя" Вадим Рабинович продемонстрировал на собственном примере, что можно отказаться от личных амбиций и сделать шаг к объединению. И я считаю, что мы сделали правильно", - отметил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ.
По мнению Юрия Бойко, в объединительном процессе амбиции должны отойти на второй план.
"Сегодня в стране сложилась чрезвычайно тяжелая экономическая и политическая ситуация. Свирепствует кризис, преодолеть который можно, только объединившись. Только так реально восстановить мир и экономический рост. Это то, чего хотят украинцы", - акцентировал оппозиционный политик.
Юрий Бойко подчеркнул, что залог успеха оппозиции - в принципиальности.
"Мы четко разъясняем свою позицию и принципиально ее отстаиваем. Это главное. А люди видят, что мы заботимся об их интересах. И это вызывает уважение и доверие к нам", - резюмировал основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ.
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