Чемпиона мира по футболу 1986 года Диего Марадону госпитализировали с внутренним кровотечением. Отмечается, что 58-летний футболист попал в клинику Olivos в Буэнос-Айресе, где он до этого проходил стандартное обследование перед поездкой в Мексику, где должен был возобновить руководство футбольным клубом, пишет "РБК-Украина".

Легендарному футболисту поставили диагноз – грыжа пищевода. Его дочь Далма Марадона в своем Twitter написала, что состояние здоровья ее отца в порядке. По ее словам, в скором времени его отпустят домой.

Отметим, футболист завершил карьеру в 1997 года. Всего в его спортивной карьере 687 матчей, в которых он забил 363 мяча.

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