В Египте обнаружили древнюю крепость (фото) [ Редактировать ]
Команда археологов из Польши и США обнаружила в Египте 2300-летний форт, который защищал древний порт Беренис и был нужен для перевозки слонов. Защитное сооружение построили во времена правления династии Птолемеев, потомков одного из генералов Александра Македонского, пишет Live Science.
"Двойная линия стен защищала западную часть крепости, в то время как одной линии было достаточно для укреплений на востоке и севере. Квадратные башни были построены по углам и в стратегических местах, где соединялись участки стен", - отметили археологи Марек Возняк и Джоанна Радковська.
Самая большая и наиболее укрепленная часть крепости Беренис представляет собой комплекс длиной около 160 метров и шириной 80 метров, состоящий из трех больших внутренних дворов и нескольких связанных с ними сооружений, образующих замкнутый укрепленный комплекс из мастерских и магазинов. Самым впечатляющим аспектом крепости является ее архитектура, сказал Марек Возняк, который отдельно подчеркнул в интервью, что "хорошо выполненная монументальная архитектура, покрытая и защищенная песками, поистине удивительна".
Фото: Live Science
В воротах крепости археологи обнаружили вырубленный в скале колодец и ряд стоков и бассейнов, которые собирали, хранили и распределяли как грунтовые, так и дождевые воды. Два самых больших бассейна, возможно, имели общую емкость более 17 тысяч литров. Факт собирания дождевой воды предполагает, что в Беренисе был более влажный климат, чем сейчас.
На южной стороне северной оборонительной стены, на древней мусорной свалке, археологи обнаружили терракотовые статуэтки, монеты и кусок черепа слона.
Фото: Live Science
Исторические записи показывают, что Беренис был частью цепочки портов, построенных вдоль Красного моря, чтобы помочь снабжать военными слонами армии Птолемеев, сказал Возняк. В 2014 году генетическое исследование показало, что Птолемеи, вероятно, импортировали своих слонов из Эритреи в Восточной Африке. Череп слона подтверждает это предположение.
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