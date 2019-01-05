Президент Украины Петр Порошенко наградил Вселенского патриарха Варфоломея орденом "За заслуги" І степени. Об этом президент сообщил на своей странице в Twitter.

"Имел честь вручить орден "За заслуги" I степени Вселенскому патриарху за выдающийся личный вклад Его Святейшества в развитие автокефальной поместной Православной церкви Украины, подъем авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность, утверждение идеалов духовности", - написал Петр Порошенко.

Мав честь вручити орден «За заслуги» І ступеня Вселенському Патріарху за визначний особистий внесок Його Всесвятості у розбудову автокефальної помісної Православної Церкви України, піднесення авторитету православ'я у світі, багаторічну діяльність з утвердження ідеалів духовності pic.twitter.com/FVOqX288rc — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 января 2019 г.

Напомним, 5 января утром украинская делегация прибыла в столицу Турции для получения Томоса от Вселенского патриарха об автокефалии Православной церкви в Украине. Днем Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины, после чего в сети обнародовали его текст.