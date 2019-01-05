Хобби - это не просто трата времени. Это дело, которое приносит человеку удовольствие, расслабляет и даёт стимул и мотивацию к рутинной работе. Но случается и так, что люди занимаются совершенно бесполезными хобби, которые никак не развивают и не продвигают их. А многим такие хобби вообще кажутся скучными и банальными. Так какое же хобби выбрать, чтобы убить одним выстрелом двух зайцев? Об этом пишет flytothesky.ru.

1. Спорт

Спорт и физические нагрузки представляют собой не только отличные интересные хобби, но и такие занятия, которые приносят стопроцентную пользу организму. Здесь и укрепление здоровья, и прокачка командных навыков, и улучшение силы воли и упорства. Помимо всего этого, вы ещё получаете и хорошую физическую форму, подтягиваете фигуру и держите тело в тонусе. А самое главное, что выбрать вид спорта можно из огромного перечня, поэтому каждый найдёт что-то себе по вкусу. Но стоит признать, что спорт – это дорогое удовольствие. Особенно те виды, которые требуют профессиональной экипировки. Если вам это не по карману, можно выбрать командные виды, в которые можно играть, даже просто собираясь в кругу друзей. Кстати, чемпионаты по настольным играм не считаются:)

2. Музыка

Учёными было доказано, что игра на музыкальном инструменте тренирует и активирует мозг человека. Желательно осваивать новые музыкальные инструменты в раннем детстве, чтобы добиться хороших результатов в точных науках и улучшить память. Но это не значит, что взрослым этот путь закрыт. В сознательном возрасте игра на музыкальных инструментах поможет развить вашу производительность и эффективность. Если вас останавливает финансовая проблема, то попробуйте одолжить инструмент у своих друзей или взять в аренду. Так вы сможете в короткое время понять, подходит ли вам данное занятие. Интересные хобби, связанные с музыкой, могут не только заключаться в игре, например, на гитаре. Вы можете коллекционировать крутые вещи, связанные с музыкой. Посещать концерты и собирать памятные билеты и воспоминания. Кстати, можно даже создавать альбомы со своими любимыми треками.

3. Чтение

Не стоит говорить, что чтение полезно и расширяет кругозор человека, улучшает словарный запас и память. Кроме того, вы получаете доступ к огромному количеству информации, которую очень сложно получить иным способом. Чтение - это действительно крутое хобби для тех, кто хочет быть эрудированным человеком с острым умом и даже хорошим чувством юмора. Книги - это по-своему интересные хобби для тех, кто любит погружаться в другую реальность. А самое главное, что для этого занятия не нужно особых затрат и определенного времени. Достаточно выделять хотя бы часик в день, например перед сном. Если вы не готовы тратить деньги на печатные книги, можно скачивать их на свои гаджеты. А также вы можете завести читательский дневник, где будете помечать понравившиеся мысли и цитаты, отмечать любимые книги и писать о своих впечатлениях. Кстати, речь не только о художественной литературе. Вы можете выбирать книги по своему вкусу.

4. Путешествия

Путешествия? Да, как ни странно, они могут превратиться в настоящие интересные хобби. И здесь имеется в виду не единственная за год поездка на море летом. Это действительно очень сложное дело, которое требует времени, сил, подготовки, финансовых вложений и даже некоторых навыков. Ко всему прочему, данное хобби для саморазвития потребует от вас знания языков и культуры многих стран. В путешествие входит разработка маршрута, планирование переездов и перелётов, планирование растрат, развитие навыков выживания и критического мышления. В общем, дело это действительно непростое, но оно того стоит. Так вы сможете приблизиться к новым знаниям, познакомиться с особенностями уголков планеты и завести себе новых друзей по всему миру. К тому же, коллекционирование сувениров и разных мелочей из поездок никто не отменял!

5. Изучение иностранных языков

В современном мире знание иностранного языка значит очень многое. Язык - это ключ к хорошему заработку, новым знакомствам и возможности беззаботно путешествовать. Уделяя каждый день совсем чуточку времени, вы постепенно будете погружаться в изучение и с течением нескольких лет будете знать не один, а целый набор зарубежных языков! Опять же, не стоит думать, что изучение языков требует обязательного наличия личного репетитора. Вполне достаточным будет изучение 30 новых слов каждый день, чтение хотя бы 10 страниц зарубежной литературы с переводом, просмотр фильмов на иностранном языке с субтитрами. А также игра в специальные обучающие приложения на телефоне. Всё это вместе даст огромный результат спустя год, вот увидите. Более того, вы сами можете придумать, как сделать обучение увлекательным.

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