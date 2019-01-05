Украинцы на выборах в 2019 году должны своими голосами спасти страну от дальнейшего уничтожения и обеспечить ее развитие, движение к сильной и развитой Украине, "Швейцарии Восточной Европы". Такое мнение высказал народный депутат, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ Вадим Рабинович в ходе итогового выпуска своей авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

"Все плохое, что было в прошлом году - действительно случилось с нами, и от этого уже не уйдешь. Но все плохое тоже чему-то учит. Мы должны понимать, что задача власти - ввергнуть нас во всеукраинский депрессняк. А наша задача - поверить в себя! Наша задача - понять, что мы должны сделать на выборах следующего года", - подчеркнул Вадим Рабинович.

Он отметил, что за период правления нынешнего режима, страна и люди доведены до нищеты, а общество расколото.

"Давайте посмотрим реально, что произошло. Примерно пять лет, как страна раскололась на Майдан и Антимайдан. Пять лет, как украинцы научились ненавидеть друг друга и, к сожалению, убивать друг друга. Пять лет, как украинцы научились ненавидеть тех, кто думает иначе. Пять лет, как в Украине перестала работать Конституция. Пять лет, как у нас падает экономика - каждый день! Ведь каждый год власть принимает "революционный бюджет" убиения страны. Пять лет нищеты, пять лет уничтожения будущего наших детей", - сказал оппозиционный политик.

Парламентарий призвал украинцев к единению не вокруг конкретных персоналий, а вокруг идеи изменения катастрофической ситуации, сложившейся в стране.

"Люди, нам надо объединиться - не потому что хорошие, условно говоря, Вася, Петя, Коля или Юра. А потому что именно в 2019 году мы имеем возможность изменить все, что произошло. У нас есть возможность выбирать пусть не самое далекое будущее, но то, как Украине жить уже сегодня. И я верю, что мы сделаем правильные выводы и в итоге - правильный выбор", - сказал Вадим Рабинович.

По его словам, сейчас есть все основания полагать, что украинцы сделали правильные выводы и готовы сделать правильный выбор.

"Сейчас для нас самое главное понять, что мы должны сделать в новом году, чтобы не допустить того, что у нас было последние пять лет. И мне кажется, по тому, что я вижу в нашей стране, по тому, о чем я говорю на встречах с людьми, что мы с вами сделали выводы. И я верю в правильный выбор украинцев. И верю в будущее нашей страны - великой, сильной, нейтральной, независимой Украины - "Швейцарии Восточной Европы"!" - резюмировал оппозиционный политик.