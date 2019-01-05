В Харькове полиция разыскивает гражданина Турции по подозрению в убийстве двух иностранных студенток, тела которых нашли 3 января. Злоумышленник был объявлен в международный розыск, сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Гражданин Турции Цокмез Гусну Цан (1988 года рождения) является главным подозреваемым в убийстве студенток.

На вид разыскиваемому 20-25 лет, рост – 170 сантиметров, имеет пирсинг на левой брови и под нижней губой. На лице следы царапин, характерные следам от пальцев рук.

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