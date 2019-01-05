После неудавшейся попытки отменить выборы путем введения военного положения, нынешний режим пошел на ограничение избирательных прав граждан Украины за рубежом. Эта власть настолько боится победы оппозиционных сил, что готова осуществлять любые провокации для срыва выборов.

Ликвидация зарубежных избирательных участков на территории РФ нарушает основополагающие принципы конституционных прав и свобод. Подобное решение было принято ЦИК по указанию нынешней власти, которая через МИД (где министра лично назначает президент) диктует свою волю органу, который обязан быть независимым и равноудаленным от всех политических течений.

Утверждения о якобы невозможности обеспечения безопасности избирательного процесса - это элемент пропагандистской истерии ради получения нужного для режима "результата" выборов.

Еще никогда за всю историю независимой Украины не было такого количества граждан страны, вынужденных выехать за рубеж из-за безработицы и войны.

От имени "Оппозиционной платформы - За жизнь", заявляю, что мы не позволим сфальсифицировать результаты выборов и будем всеми законными способами добиваться отмены противоправного постановления ЦИК, чтобы все наши граждане могли реализовать свое гарантированное Конституцией право голоса, независимо от места их пребывания.