Поздравления с Рождеством Христовым 2019: стихи, картинки, проза [ Редактировать ]
7 января православные христиане будут отмечать один из самых главных и торжественных праздников в церковном календаре - Рождество Христово.
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С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!
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Поздравляем с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник хочется пожелать мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!
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С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник благодать и мир принесет в дом, добро и понимание - в семью, любовь и радость - в сердце, отзывчивость и искренность - в душу, счастье и удачу - в жизнь.
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В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.
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Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме всегда будет светло и уютно, пусть беды обходят вас стороной, а любовь сохраняется и пребывает в вашем сердце! Светлый праздник Рождества сулит чудеса, и я желаю вам встречи с этим чудом!
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Когда Рождественская ночь блеснет звездами, пусть заветное и самое доброе желание ваше исполнится. Пусть будущее принесет понимание смысла бытия и осознание собственного счастья! Пусть прошлое приходит лишь светлыми воспоминаниями, а настоящее остается радостным и успешным!
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Пусть Рождество Христово к вам будет благосклонно и не обделит радостью и верой в прекрасное! Желаю видеть только положительное в любых жизненных ситуациях и заряжать своим оптимизмом и неуемной энергией окружающих людей. Легкости вам на сердце, отменного здоровья и благополучия в семье!
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На Рождество, в кругу семейном, почтим Христа и Господа Бога благодарной молитвой. Они слышат все наши мысли и надежды, видят поступки и деяния. Желаю каждому обрести свое собственное счастье и умиротворение души. Пусть осуществятся потаенные мечтания! С великим, всепрощающим вас Христовым Рождеством!
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