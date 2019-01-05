Рішення інтернет-провайдера "Ланет" виключити телеканал "Ньюзван" зі свого кабельного пакету є суто політичним - з такою заявою виступив генпродюсер телеканалу Василь Голованов.

За його словами, таким чином на телеканал намагаються тиснути.

Нагадаємо, провайдер "Ланет" напередодні Нового року заявив про припинення трансляції телеканалу "Ньюзван" в своїх кабельних пакетах, а також онлайн-телебачення. Начебто, через закінчення терміну дії договору.