Інтернет-провайдер "Ланет" видалив телеканал "Ньюзван" зі своєї мережі [ Редактировать ]
Рішення інтернет-провайдера "Ланет" виключити телеканал "Ньюзван" зі свого кабельного пакету є суто політичним - з такою заявою виступив генпродюсер телеканалу Василь Голованов.
За його словами, таким чином на телеканал намагаються тиснути.
Нагадаємо, провайдер "Ланет" напередодні Нового року заявив про припинення трансляції телеканалу "Ньюзван" в своїх кабельних пакетах, а також онлайн-телебачення. Начебто, через закінчення терміну дії договору.
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