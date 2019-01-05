"Опозиційна платформа - За життя" вимагає через суд скасувати протизаконну постанову ЦВК, яка позбавляє мільйони українців права голосу за кордоном [ Редактировать ]
Визнати антиконституційним рішення ЦВК про закриття виборчих дільниць у Росії вимагають в "Опозиційній платформі - За життя". Відповідний позов нардепи передали до суду напередодні.
Сьогодні відбулося перше засідання. Суд вислухав позиції сторін та почав вивчати докази у справі.
У політсилі вважають, що закриття 5 постійних виборчих дільниць на території РФ - обмежує права і свободи українців. А позицію Центральної Виборчої Комісії називають не обгрунтованою.
"Ликвидировав эти избирательные участки, Центральная Избирательная комиссия - лишила права людей принимать участие и реализовать свое конституционное право. Государство взяло на себя обеспечение природного права граждан на волеизъявление. В данном случае - мы пришли за судебной защитой. Чтобы восстановить природные права граждан и их право на свободу волеизъявления, которое им предоставлено природой и закреплено Конституцией Украины", - наголосив Василь Німченко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
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