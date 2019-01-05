В Україні починають масово з'являтися клони "Опозиційного блоку". В Мін'юсті вже зареєстрували три формування з такою назвою: дві політсили та одну громадську організацію.

Чому "Опозиційний блок" стає такою популярною назвою, і хто за цим стоїть?

Всі подробиці в матеріалі.

Екс-націоналіст, адвокат та дівчина з модельною зовнішністю. На перший погляд, цих людей нічого не може поєднувати, однак є одне "але" - симпатія до однієї і тієї ж назви.

В Міністерстві юстиції вже зареєстрували три клони "Опозиційного блоку". Так звані, політсили "Опозиційний блок - партія Миру та розвитку", "Всеукраїнський опозиційний блок" та громадську організацію "Опозиційний блок".

За словами юриста "Опозиційного блоку", така "масовість" - не випадкова:

"Такая образовалась группа "Вилкул - Колесников - Новинский", которая осуществляет с помощью власти рейдерскую атаку на "Оппозиционный блок". Как вы помните, они пытались провести незаконный съезд партии, который у них абсолютно провалился. И сейчас у них новая цель - это захватить бренд. Украсть его у партии "Оппозиционный блок", у законного правообладателя. И использовать для того, чтобы ввести в обман людей, выставить своего кандидата на выборы и помешать Юрию Бойко - самому рейтинговому кандидату, который представляет интересы всей оппозиции - выйти во второй тур президентских выборов", - наголосив Олександр Пузанов, юрист, член політради партії "Опозиційний Блок".

Першою зареєстрували "Опозиційний блок - партія Миру та розвитку". В реєстрі громадських формувань вказано, що політсилу сформували ще в червні 14 року. Тоді вона називалася "Індустріальна партія України". Очолював її генеральний директор "Запоріжсталі" - Ростислав Шурма - лідер місцевого "Опозиційного блоку".

У грудні 2018 року партію перейменували і змінили очільника. Ним став директор департаменту регіонального розвитку компанії "Метінвест" в Маріуполі - Віталій Кисіль. За оцінками експертів, він входить до десятки найвпливовіших людей Маріуполя. Однак, починав свою політичну кар'єру Кисіль в лавах націоналістів. У 2000 році, тоді ще студент із Вінниці, скоїв напад на офіс комуністичної партії у Києві. Тоді молодого радикала відпустили.

Другий клон - куди масштабніший. І, враховуючи назву, "охоплює всю країну". Так званий "Всеукраїнський Опозиційний блок" зареєстрували у серпні 2014 року. Щоправда, тоді політсила називалася "Українська перспектива". Очолює її адвокат з Кривого Рогу - Володимир Заклецький. Однак, перед самим Новим Роком назву змінили.

"Ее переименовали 28 декабря. Министерство Юстиции зарегистрировали эти изменения. Предыдущий клон был зарегистрирован 22 декабря. То есть, как я сказал, "Минюст" со скоростью два клона в неделю - регистрирует новые псевдо "Оппозиционные блоки", - наголосив Олександр Пузанов, юрист, член політради партії "Опозиційний Блок".

Підтримує так званий "Всеукраїнський опозиційний блок" і місцева влада. Дружина так званого очільника партії - Тамара Заклецька, працює у міській раді Кривого Рогу. Керує управлінням з питань реєстрації.

Однак клонують не тільки політичні партії, а й громадські організації. На тій же Дніпропетровщині, у грудні цього року, в Мін'юсті зареєстрували ще один "Опозиційний Блок". Головний засновник - Анна Ребрик. Про дівчину відомо небагато - зареєстрована на сайті "безкоштовних кастингів та прослуховувань". Потім пішла у патрульну Поліцію. З декларацій 25-річної полісменки відомо, що другий засновник громадської організації - рідна бабуся Анни. У листопаді цього року "громадська активістка" пішла з лав поліції. Тим часом, в "Опозиційному Блоці" вже анонсують звернення до правоохоронних органів.

"Будут обращения в суды, будут обращения в правоохранительные органы. Мы будем использовать все правовые методы, все правовые доступные нам инструменты для того, чтобы запретить деятельность этих незаконных организаций. Для того, чтобы вернуть право использовать уникальное название "Оппозиционный блок" только правообладателю", - підкреслив Олександр Пузанов, юрист, член політради партії "Опозиційний Блок".

Зверталися опозиціонери і до Мін'юсту, однак у відомстві на запити та листи "Опоблоку" не відповідають.