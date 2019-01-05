У Франції знову протестують "жовті жилети" [ Редактировать ]
"Жовті жилети" вкотре вийшли на вулиці у Франції. У столиці та багатьох інших містах відбулися марші незгодних з політикою уряду. Хоча вони зібрали суттєво менше учасників, ніж на початку протестів, але запалу мітингувальники не втратили.
Попри те, що організатори обіцяли мирні демонстрації, без сутичок з поліцією не обійшлося. У Парижі та Руані правоохоронців закидали камінням та пляшками. Також протестувальники спалили мотоцикл та катер на березі Сени. Жандарми вгамували хуліганів сльозогінним газом.
"У нас є право протестувати, вони не сміють залишати нас у такому багні! Нам набридло за все платити! Ми не хочемо більше бути рабами! Ми хочемо мати можливість прожити на свої заробітки!"
"Ми "затягуємо паски" вже 15 чи 20 років. І в 2019-му усе ще живемо в еру "панів і слуг". З нас досить!"
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