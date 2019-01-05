Смертельний квест. У польському місті Кошалін п'ятеро дівчаток-підлітків загинули в ігровій кімнаті під час пожежі. Діти не змогли вибратися з замкненого приміщення.

Подробиці трагедії, що сколихнула всю країну, - далі в сюжеті.

Лабіринт, з якого немає виходу. Трагедією завершилося святкування дня народження в квест-кімнаті для 15-річних дівчат у місті Кошалін, що на півночі Польщі. За правилами гри, учасників замикають у приміщенні, вийти з якого можна лише виконавши всі завдання, підготовлені організаторами. Дівчата не пройшли й половини програми, коли в будинку спалахнула пожежа. Проте двері у квест-кімнаті так і залишилися замкненими.

"Поки що ми не можемо сказати, чи був там вибух. Це визначить розслідування. Є інші припущення - витік газу, чи ще щось, що могло спричинити пожежу. Ще рано про це говорити, висновок зроблять пожежники", - наголосила Моніка Кошєц, речниця поліції Кошаліна.

Тіла п'ятьох жертв знайшли рятувальники. За попередніми даними, горіло сусіднє з квест-кімнатою приміщення, найпевніше, через вибух газового балона. Дівчата отруїлися чадним газом. Ще одна людина дістала опіки - це 25-річний хлопець, за неперевіреною інформацією - співробітник квест-кімнати, він зараз у лікарні.

"Ми співчуваємо усім родинам, котрі зазнали втрати. Їм надають усю необхідну психологічну та психіатричну допомогу", - заявив Пйотр Єдлінські, мер Кошаліна.

Після трагедії керівництво пожежної служби видало розпорядження перевірити всі квест-кімнати, ігрові центри та клуби міста щодо питань пожежної безпеки. Особливу увагу приділятимуть планам евакуації та пожежним виходам.

"У кожній з таких локацій повинен бути оператор, який може відімкнути кімнати і випустити людей. Ми це перевіримо і будемо суворо контролювати", - наголосив Томаш Куб'як, пожежник.

Трагедія схвилювала всю країну. Свої співчуття родинам загиблих висловив президент Анджей Дуда. Завтра в Кошаліні оголошено день жалоби.