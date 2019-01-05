Грибок на підлозі, на стінах і навіть на книжках. В таких умовах навчаються діти в школі та дитсадочку села Кривець, що на Прикарпатті.

Через сусідство із цвіллю та мохом - діти почали масово хворіти. І це при тому, що обидва заклади знаходяться практично у нових будівлях.

У ситуації розбиралась Жанна Дутчак.

"Дивіться, який грибок. І це діти сюди приходять, сідають читати книжки, і цим дихають. Ну як так! А тут ще краще - тут уже пустив пори", - батьки із жахом показують приміщення, де навчаються діти.

Грибок тут чи не в кожному класі. У шкільній бібліотеці пліснява вже встигла повністю "з"їсти" підлогу, і навіть перебралася на полиці із книжками:

"Дивіться, які книжки. Це жах!"

Ще страшніша ситуація в дитячому садку поруч. Грибок поширився на всю будівлю. Батьки кажуть, навіть не здогадувалися, в яких умовах перебувають їхні діти. Керівництво закладу від них це довгий час приховувало. Про грибок вони довідались два тижні тому - випадково.

"Привів я дітей у садок, тут роздягальня у нас. Зайшов і провалився. Зацікавило - чого то воно провалилося. Зняли пару ламінатів - там повністю пліснявою покрито. Грибок. І почали рушати це все. Це повністю все вкрито", - розповідає Сергій Богровецький, батько вихованців дитсадка.

В Іванни - сюди ходять двоє дітей. Жінка каже - вже кілька місяців у них не припиняються напади сильного кашлю. Лікарі ніяк не могли виявити причину.

"Я водила в селі в медпункт, наша медсестра казала що легені чисті, горло чисте, а дитина все одно кашляла. І казала, що болить горло. Вона дихала ось цим чотири місяці - день у день вони ходили", - обурена Іванна Богровецька, мати вихованців дитсадка.

Школі всього сім років. А дитсадок відкрили менше року тому. На його реконструкцію витратили майже півтора мільйона гривень. Як за такий короткий час нові приміщення міг з'їсти грибок? Люди впевнені - все через неякісну роботу підрядників.

"Робота зроблена взагалі неправильно. Немає ні витяжок прибитих, немає ні гідроізоляції, ні пароізоляції, ну нічого. Воно мусіло це статися", - говорить Іван, житель села Кривець.

Після розголосу, у дитсадку швидко розпочали ремонтні роботи. З перевіркою сюди приїхали і фахівці "Держпродспоживслужби".

"Ми приїхали сюди по заяві, яку написали батьки дітей, які відвідують цей дошкільний навчальний заклад. Реальна проблема є в тому, що це наглядно, підлога провалена. Будемо описувати, будемо рекомендувати", - запевняє Володимир Лерчук, начальник Богородчанського районного управління "Держпродспоживслужби" в Івано-Франківській області.

Керівництво дитсадка жодних коментарів не дає. Дізнавшись про приїзд журналістів, директор одразу повідомила, що перебуває у лікарні - ніби то, у неї гіпертонічний криз. Ми перевірили всі місцеві стаціонари - але в жодному із них жінку - не знайшли. В райраді поведінкою очільниці шоковані.

"В лютому минулого року відкрили садок, а в грудні закрили садок. Абсолютна безвідповідальність посадових осіб, які приймали ту роботу - це перше, а найбільше - це вже навіть злочинна безвідповідальність керівництва цього закладу, зокрема директора", - наголосив Михайло Головчук, голова Богородчанської райради.

В управлінні освіти визнають - ремонтні роботи в садку, дійсно, виконали недобросовісно. Райдержадміністрація, як їх замовник - забов'язала підрядника виправити недоліки. Щодо школи - там ситуацію ще вивчають. Чи буде в результаті хоч хтось покараний - наразі невідомо.

Батьки, тим часом, готують звернення до правоохоронних органів - вимагатимуть притягнути до відповідальності керівників, які ризикували здоров'ям дітей.