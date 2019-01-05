Експозицію речей радянської епохи зібрав у своїй квартирі одесит, журналіст за професією. Свою колекцію він назвав "Музей совка", а цими днями - спеціально до свят - влаштував тематичні екскурсії.

Чим дивує - розкажуть наші журналісти.

Новорічні свята у квартирі ніби то партійного працівника. На столі - раритетна горілка, поруч - ялинка з прикрасами.

Усі предмети в цій кімнаті ще радянської епохи: навіть шпалери з меблями. Власник колекції Дмитро Бакаєв збирає експонати на інтернет-аукціонах та так званих "блошиних" ринках. Найдорожча знахідка - самовар у вигляді супутника шістдесятих років минулого сторіччя.

"Жена не слышит? 6 тысяч 700. Он в рабочем состоянии, но на кране, чтоб текла вода, надо брать плоскогубцы, и все равно, как и телевизор, включать, переворачивать!", - розповідає Дмитро Бакаєв, власник колекції.

Ідея створення "совкового" музею у Дмитра з'явилася три роки тому. Розповідає: був шокований тим, що у суспільстві зростає кількість людей, які досі ностальгують за радянським минулим. Тому, за допомогою своєрідної "машини часу" - намагається розвінчати пост-радянські міфи.

"То есть, они понятия не имеют, что это такое, говорят: как вы хорошо жили! Как вы заедали колбасу по 2,20 пломбиром! И я подумал, что надо людям какой-то "отрезвитель"! Для того, чтобы сюда приходили, и я им рассказывал и показывал, как это было!", - говорить Дмитро Бакаєв, власник колекції.

Колекціонер показує: дефіцит у радянські часи - це не лише відеомагнітофон, якісна їжа чи пригодницькі романи. Бувало, що навіть ось за таким туалетним папером люди вистоювали багатогодинні черги. А це, наприклад, дуже розповсюджена у вісімдесяти іграшка - "веселий клоун":

"У нее такое зверское, неприятное выражение лица, дети ее жутко боялись. Даже сейчас, во взрослом возрасте, вспоминая ее - они содрогаются!"

Валентина, дружина Дмитра - всіляко підтримує чоловіка та допомагає йому зберігати колекцію.

"Прекрасно то, что каждая вещь, любая, какую он берет в руки - у нее есть своя история! Вот это очень важно. Если он берет в руки музыкальную шкатулку - он может за нее рассказать, берет спичечный коробок - и оттуда появляется история!", - говорить Валентина Бакаєва, дружина колекціонера.

За канонами жанру, за новорічним столом з'являється Дід Мороз. Він, власне, й відкорковує "Радянське шампанське" тридцятирічної витримки та наливає у келих.

Власник колекції каже: проводитиме нові екскурсії й на інші свята. Є в нього, наприклад, експонати, які будуть цікаві відвідувачам на 8 березня.