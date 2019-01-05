Як пограбувати інкасаторів за допомогою екскаваторів? Чи можна сісти за грати за хабар картонному поліцейському? Та що напророкував Трампу мексиканський чаклун? Про це та не тільки у нашому огляді.

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Пограбування по-італійськи. Четверо зловмисників пограбували банківський фургон за допомогою екскаваторів. Крадії влаштували інкасаторам пастку - заблокували рух їхнього авто двома вантажівками. А щоб дотягнутися до готівки, скористалися екскаваторами - розкрили фургон, як консервну банку. Зловмисники забрали більш ніж 2 мільйона євро і втекли на двох автомобілях, а залишені на шосе вантажівки підпалили.

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Поліція Шрі-Ланки затримала двох молодих людей за хабар картонній фігурі поліцейського. У поліції побачили ролик, знятий неподалік від міста Вавунія. На відео один з юнаків під'їжджає на мотоциклі до картонного поліцейського з радаром і, ніби то, дає йому гроші. Про затримання героя цього відео та оператора стало відомо напередодні. Арешт юнаків викликав гнів у соцмережах. Користувачі вважають, що ролик - антикорупційна сатира, а не злочин.

На вулиці зима, а всередині - літо. У розпал завірюхи у зоопарку у Північній Індії влаштували тропіки. За допомогою десятків обігрівачів та ламп рідкісним тваринам створюють придатний для проживання клімат. Деяким навіть облаштували дерев'яні ліжка, а за потреби їх навіть вкривають ковдрою. Так працівники зоопарку оберігають тварин від хвороб, які можуть виникнути через низьку температуру.

У китайському Харбіні більше трьохсот плавців відважилися прийти у розпал морозів до річки Сунгарі аби взяти участь у традиційному зимовому фестивалі. Це місто - одне з найхолодніших у країні. Температура тут може сягати мінус 35 градусів. Однак китайських плавців це не зупиняє. Вони стверджують - екстремальний заплив корисний для здоров'я. І при правильній підготовці взяти участь у них варто всім - особливо людям похилого віку.

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Більше трьох тисяч людей зібралися після нового року в Токіо, щоб позмагатися у написанні ієрогліфів. Деякі японці вірять - значення намальованого символу супроводжуватиме тебе весь рік. Тож всі охочі віком від 3 до 90 років прийшли до арени Будокан, щоб намалювати собі найбажаніше або похизуватися навичками каліграфії. Однак кількість побажань обмежена - написати можна було тільки 2 ієрогліфи. Впоратися з цим потрібно було за 24 хвилини.

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На аукціоні в Токіо продали тунця за більш ніж 3 мільйони доларів. Гіганта виловили біля північного узбережжя Японії. Його вага - 278 кілограмів. Переможець аукціону - власник мережі суші-ресторанів Кійосі Кімура. Він пообіцяв, що відвідувачі його закладу зможуть спробувати рибу-рекордсмена вже наступного дня після торгів, до того ж, за ціною звичайного тунця.

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У Південній Кореї пройшов фестиваль зимової риболовлі. Його відвідали 150 тисяч людей. Тут влаштували різноманітні змагання. Учасники намагались впіймати рибу традиційно - на вудку у маленькій ополонці, а могли пірнути за нею та спробувати зловити руками. Наприкінці рибалок чекала нагорода - професійні кухарі приготували кожному його ж улов.

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Стіни на кордоні між США та Мексикою не буде. Такий прогноз зробив відомий мексиканський чаклун Антоніо Васкес. За його пророцтвами будувати стіну Трамп навіть не збиратиметься, буде надто заклопотаний внутрішніми проблемами у країні. Відьмак також віщує економічні проблеми. І вже застеріг мексиканського президента Андреса Обрадора від зайвих витрат та звинуватив його у зарозумілості.