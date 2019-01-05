В Париже продолжаются акции "желтых эилетов". В субботу вечером, 5 января, произошли столкновения между активистами, выступающих против экономической политики президента страны Эммануэля Макрона, и правоохранителями города.

Об этом сообщает AFP.

Они столкнулись на мосту Леопольда Седара Сенгора. После полиция применила слезоточивый газ и дубинки против некоторых активистов. кроме того, во время протестов жгли транспортные средства.

Этот протест во Франции - уже восьмой по счету. На странице в Facebook, посвященной дню протеста в Париже, о своем намерении принять участие в манифестациях заявили более 3000 человек. В конце декабря прошел 7-й уикенд протестов "желтых жилетов".

PARIS : Situation tendue boulevard Saint-Germain, une voiture a été retournée et incendiée (France bleu). #ActeVIII pic.twitter.com/oVOvQtDE04 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 5 января 2019 г.

Уже число жертв протестов "желтых жилетов" во Франции достигло 10 человек. Всего за время данных протестов пострадали около 3 тысяч человек.

Напомним, ранее участники движения "желтых жилетов" анонсировали несколько акций, которые должны были состояться в субботу, 5 января, во Франции.