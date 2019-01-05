Пираты напали на судно у берегов Бенина в Гвинейском заливе, на борту которого находились украинцы.

Как сообщает "Медуза", в ночь на 2 января на контейнеровоз MSC MANDY, ходящий под флагом Панамы, ворвались от семи до девяти человек, вооруженных автоматами Калашникова, ножами и мачете.

Они ограбили экипаж, после чего похитили шесть человек ( все они, по официальным данным, – россияне). Остальные моряки не пострадали.

По информации дипломатов, на борту находились 26 человек, в том числе 20 россиян, двое граждан Грузии и четверо граждан Украины.

Ранее сообщали, что в Чехии вооруженный банкрот захватил заложников в банке.