Рождество Христово, как и Новый год, - это время чудес и исполнения желаний, поэтому проведение различных ритуалов в этот святой праздник обязательно поможет вам воплотить ваши мечты в реальность.

В традициях празднования Рождества тесно сплелись христианство и самобытность украинского народа, наполнив нашу жизнь полезными знаниями для исполнения желаний. Для исполнения желаний и привлечения богатства вам помогут 3 простых, но действенных ритуала. Выполнять их следует в хорошем настроении и быть уверенным в том, что они вскоре обязательно воплотятся в жизнь.

Ритуал "Волшебные монеты" для привлечения достатка и благополучия

Этот ритуал помогает вам обрести желаемый достаток и привлечь финансовую удачу в дом. Проводить его нужно, когда вся семья соберется за праздничным столом.

Так, при приготовлении главного рождественского блюда, кутьи, положите в нее золотые монетки. Когда семья приступит к праздничной вечере, каждый ее член должен съесть по три ложки кутьи, а затем взять себе монетку и положить ее под свою тарелку. В этот момент можно загадать желание или визуализировать материальные блага, о которых мечтаете.

До окончания ужина положите монетку в свой кошелек или карман и не расставайтесь с ней до следующего Рождества. Эту монету нельзя тратить и разменивать, тогда вся семья будет жить в достатке.

Ритуал для исполнения желаний на 40 дней

Утром 7 января после пробуждения, не поднимаясь с постели, загадайте свое самое заветное желание. Постарайтесь его мысленно описать в мелочах, визуализируя каждую деталь.

И так следует делать в течении сорока дней. В эти дни Светлые Силы помогают всем исполнять самые сокровенные желания.

На сороковой день выйдите на улицу и накормите птиц хлебными крошками (их можно смешать с зерном).

Рисование ангела для исполнения желаний

Этот ритуал считается очень действенным, если все выполнить правильно. Каких-либо художественных навыков от вас не требуется. Главное - правильный настрой и сохранение тайны (чтобы желание исполнилось, никому нельзя говорить о том, что вы провели или проводите ритуал).

Так, в рождественскую ночь возьмите лист бумаги и нарисуйте ангела. Важно сделать это с первого раза, перерисовывать ангела нельзя, даже если он не очень красиво получился, по вашему мнению. Вырежьте фигурку.

Затем загадайте желание и нарисуйте ангелу один глазик (второй дорисуете, когда ваш посыл будет исполнен). Спрячьте фигурку ангелочка так, чтоб ее никто не нашел.

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