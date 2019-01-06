В Индии автобус со школьниками упал в ущелье, есть погибшие [ Редактировать ]
Шесть детей и 40-летний водитель погибли в результате падения школьного автобуса в ущелье в индийском штате Химачал-Прадеш. Об этом сообщает NDTV.
Трагедия случилась в округе Сирмур, в районе города Санграх. Двенадцать школьников получили различные травмы, их госпитализировали.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением на сложном участке горной дороги.
Напомним, что под Львовом произошло тройное ДТП.
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