Шесть детей и 40-летний водитель погибли в результате падения школьного автобуса в ущелье в индийском штате Химачал-Прадеш. Об этом сообщает NDTV.

Трагедия случилась в округе Сирмур, в районе города Санграх. Двенадцать школьников получили различные травмы, их госпитализировали.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на сложном участке горной дороги.

Напомним, что под Львовом произошло тройное ДТП.