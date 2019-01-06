В Сирии из-за серии ударов российской авиации погибли мирные жители [ Редактировать ]
Директор агентства гражданской обороны "Белые каски" Омар Хадж Абу Убейде сообщил, что в результате авиаударов российской авиации в провинции Алеппо погибло 3 гражданских, еще девять получили ранения. Об этом сообщает Anadolu Agency.
Абу Убейде рассказал, что раненные были доставлены в ближайшие больницы для лечения.
Удары произошли в районах Дарат Изза, Урум аль-Кубраи, Раидин, которые находятся в "зонах деэскалации". Также Убейде добавил, что перед авиаударами в эти районы пытались продвинуться проиранские ополченцы, но были отбиты оппозиционными силами, что контролируют этот район.
Сообщается, что самолеты, которые наносили авиаудары, вылетали с авиабазы Хмеймим в Латакии на юго-востоке Сирии, которая является местом базирования авиационной группы ВВС РФ в Сирии.
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