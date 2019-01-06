На Донбассе боевики нарушают режим тишины [ Редактировать ]
За сутки 5 января российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.
При этом случаев применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения не зафиксировано.
Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на Донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединское, Водяное на Мариупольском направлении.
За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений.
В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.
По данным разведки, 5 января один оккупант был уничтожен и один ранен.
В течение текущих суток, 6 января, боевики огонь не открывали.
Отмечается, что украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.
Ранее мы писали о том, что ВСУ попали под обстрел в районе Гнутово.
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