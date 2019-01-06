За сутки 5 января российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

При этом случаев применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения не зафиксировано.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на Донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединское, Водяное на Мариупольском направлении.

За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений.

В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 5 января один оккупант был уничтожен и один ранен.

В течение текущих суток, 6 января, боевики огонь не открывали.

Отмечается, что украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

Ранее мы писали о том, что ВСУ попали под обстрел в районе Гнутово.