Мы собрали поздравления в стихах в Рождественский сочельник 6 января, которые доставят радость вашему адресату.

***

Сочельник сегодня! Желаем добра!

Желаем, чтоб Бог был бы с вами всегда!

Желаем успехов! Всегда и во всем!

Пусть счастьем и миром наполнится дом!

В селе и в городах.

И с ней такой же скромный

Витает поздравок.

Он с теплотой огромной

В сей славный вечерок

Желает миру света,

Здоровья и добра,

Чтоб было вечным лето

В душе, исчез чтоб страх.

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Рождественский сочельник — праздник славный,

Такой он теплый и такой прекрасный,

Пусть в этот день все сбудутся мечтанья,

Ведь рождества канун оправдывает ожиданья!

Вам от души я шлю сегодня поздравок,

Пускай Господь не будет с вами строг,

Пусть помогает вам в делах мирских,

Подальше держит от тревог людских!

***

С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник благодать и мир принесет в дом, добро и понимание — в семью, любовь и радость — в сердце, отзывчивость и искренность — в душу, счастье и удачу — в жизнь.

***

Я в Рождественский Сочельник

Поспешу тебя поздравить.

Не живи, как рак-отшельник, —

Веселись вовсю с друзьями.

Пусть с хорошим настроеньем

Все печали вмиг растают,

А появится везенье

И удача не оставит!

***

Накануне Рождества,

Прям в Рождественский сочельник

Захотелось волшебства:

Чтобы вырос можжевельник,

Чтобы роза расцвела

И набухли быстро почки,

Чтоб зимой весна пришла,

Распустились бы цветочки!

Свой весенний поздравок

Я зимою всем отправлю!

Подарю простой цветок

И с Сочельником поздравлю!

***

Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме всегда будет светло и уютно, пусть беды обходят вас стороной, а любовь сохраняется и пребывает в вашем сердце! Светлый праздник Рождества сулит чудеса, и я желаю вам встречи с этим чудом!

***

Когда Рождественская ночь блеснет звездами, пусть заветное и самое доброе желание ваше исполнится. Пусть будущее принесет понимание смысла бытия и осознание собственного счастья! Пусть прошлое приходит лишь светлыми воспоминаниями, а настоящее остается радостным и успешным!

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