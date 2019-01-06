Красивые поздравления с Рождеством Христовым 2019 [ Редактировать ]
Мы собрали поздравления в стихах в Рождественский сочельник 6 января, которые доставят радость вашему адресату.
***
Сочельник сегодня! Желаем добра!
Желаем, чтоб Бог был бы с вами всегда!
Желаем успехов! Всегда и во всем!
Пусть счастьем и миром наполнится дом!
В селе и в городах.
И с ней такой же скромный
Витает поздравок.
Он с теплотой огромной
В сей славный вечерок
Желает миру света,
Здоровья и добра,
Чтоб было вечным лето
В душе, исчез чтоб страх.
***
Рождественский сочельник — праздник славный,
Такой он теплый и такой прекрасный,
Пусть в этот день все сбудутся мечтанья,
Ведь рождества канун оправдывает ожиданья!
Вам от души я шлю сегодня поздравок,
Пускай Господь не будет с вами строг,
Пусть помогает вам в делах мирских,
Подальше держит от тревог людских!
***
С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник благодать и мир принесет в дом, добро и понимание — в семью, любовь и радость — в сердце, отзывчивость и искренность — в душу, счастье и удачу — в жизнь.
***
Я в Рождественский Сочельник
Поспешу тебя поздравить.
Не живи, как рак-отшельник, —
Веселись вовсю с друзьями.
Пусть с хорошим настроеньем
Все печали вмиг растают,
А появится везенье
И удача не оставит!
***
Накануне Рождества,
Прям в Рождественский сочельник
Захотелось волшебства:
Чтобы вырос можжевельник,
Чтобы роза расцвела
И набухли быстро почки,
Чтоб зимой весна пришла,
Распустились бы цветочки!
Свой весенний поздравок
Я зимою всем отправлю!
Подарю простой цветок
И с Сочельником поздравлю!
***
Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме всегда будет светло и уютно, пусть беды обходят вас стороной, а любовь сохраняется и пребывает в вашем сердце! Светлый праздник Рождества сулит чудеса, и я желаю вам встречи с этим чудом!
***
Когда Рождественская ночь блеснет звездами, пусть заветное и самое доброе желание ваше исполнится. Пусть будущее принесет понимание смысла бытия и осознание собственного счастья! Пусть прошлое приходит лишь светлыми воспоминаниями, а настоящее остается радостным и успешным!
Узнайте также, как привлечь удачу и достаток в Рождество.
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