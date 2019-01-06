Постановление ЦИК о закрытии избирательных участков в Российской Федерации не только лишает миллионы украинцев, выехавших на учебу или заработки в РФ, гарантированного Конституцией Украины права на свободное волеизъявление, не только ограничивает участие граждан страны в избирательном процессе, но и готовит почву для массовых фальсификаций и злоупотреблений в пользу власти. Об этом сказал Виктор Медведчук.

Очевидно, что у руководителей местных избирательных штабов, партийных организаций и участковых комиссий есть информация, кто из местных жителей выехал за рубеж на заработки, в частности в РФ. А данные о пересечении границы гражданами Украины, которыми располагает власть, могут помочь в работе организаторам и непосредственным исполнителям этой фальсификационной схемы.

Заявления представителей украинской власти и ее клевретов о том, что ЦИК приняла постановление о перенесении избирательных участков из РФ, беспокоясь о безопасности украинских граждан, - циничная манипуляция. Чего только стоят заявления министра иностранных дел Павла Климкина, который предлагает украинцам, чтобы проголосовать, ехать в Финляндию, Грузию и Казахстан! Или руководителя избирательных программ соросовского проекта "Опора" Ольги Айвазовской, утверждающей, что это не имеет особого значения и на результаты выборов не повлияет. Госпожа Айвазовская (которую, очевидно, за особые заслуги на соровском грантоедском поприще руководство Open Society Foundations назначило председателем правления международного фонда "Возрождение") прекрасно осознает, что такое решение коренным образом повлияет на выборы, обеспечив нужные для кукловодов из США результаты голосования.

Провластные политики беспокоятся не о безопасности украинцев, они руководствуются исключительно шкурными интересами: как, имея огромный антирейтинг и минимальную поддержку населения, остаться при власти, чтобы избежать ответственности за совершенные преступления, чтобы продолжать грабить народ и страну.

Украинская (а правильнее было бы сказать - проамериканская) власть - эти ручные марионетки "вашингтонского обкома" - панически боится победы "Оппозиционной платформы - За жизнь", поскольку мы способны остановить кровопролитие на Востоке Украины. Способны "сшить" страну, вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс. Способны вывести страну из-под американского ига внешнего управления.

Совершенно очевидно, что постановление ЦИК, которое принималось с подачи украинского (проамериканского) Министерства иностранных дел, писалось не в Украине, а в Вашингтоне. Оно отвечает интересам не украинского народа, а американских политиков и финансово-промышленных групп, которые, превратив Украину в сырьевой придаток Запада, хотят в самом ближайшем будущем заполучить ее черноземы, приватизировать за бесценок государственные предприятия, уничтожить газотранспортную систему.

И обеспечить выполнение всех "хотелок" США способна только эта антинародная власть, проводящая по отношению к своим гражданам политику тарифного геноцида и «пещерного национализма». Поэтому для "вашингтонского обкома", для Сороса, содержащего в Украине сотни грантоедовских структур, нужны лишь "правильно голосующие" избиратели, которые смогут обеспечить на выборах победу американских марионеток, полностью подконтрольных своим заокеанским хозяевам.