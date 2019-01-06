Шестой апелляционный административный суд г. Киева не удовлетворил иск представителей "Оппозиционного блока" о незаконности постановления ЦИК о закрытии избирательных участков на территории РФ.

Об этом сообщил глава фракции "Оппозиционного блока" в парламенте Вадим Новинский, говорится на сайте политика в воскресенье.

"Несмотря на то, что законных оснований принимать такое решение ЦИК не имела, суд в удовлетворении нашего иска отказал, аргументируя недостаточностью доказательств пребывания за пределами Украины в день голосования", - отметил Новинский.

Он добавил, что команда "Оппозиционного блока" будет обжаловать это решение в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.

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