Суд не удовлетворил иск "Оппоблока" о решении ЦИК об участках в РФ [ Редактировать ]
Шестой апелляционный административный суд г. Киева не удовлетворил иск представителей "Оппозиционного блока" о незаконности постановления ЦИК о закрытии избирательных участков на территории РФ.
Об этом сообщил глава фракции "Оппозиционного блока" в парламенте Вадим Новинский, говорится на сайте политика в воскресенье.
"Несмотря на то, что законных оснований принимать такое решение ЦИК не имела, суд в удовлетворении нашего иска отказал, аргументируя недостаточностью доказательств пребывания за пределами Украины в день голосования", - отметил Новинский.
Он добавил, что команда "Оппозиционного блока" будет обжаловать это решение в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.
Напоминаем:
- Центральная избирательная комиссия Украины по просьбе МИДа закрыла все участки для голосования в России.
- Народный депутат, глава партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что намерен подать в суд на это решение ЦИК.
- Похожее недовольство выразил "Оппозиционный блок".
- 3 января министр иностранных дел Павел Климкин привел аргументы закрытия в России участков для голосования на выборах в Украине.
по теме
"Опозиційна платформа - За життя" вимагає через суд скасувати протизаконну постанову ЦВК, яка позбавляє мільйони українців права голосу за кордоном
"Опозиційна платформа - За життя" вимагає через суд скасувати протизаконну, неконституційну постанову ЦВК, яка позбавляє мільйони українців права брати участь у виборчому процесі
Юрий Бойко: противоправное постановление ЦИК – это попытка сфальсифицировать результаты выборов
После неудавшейся попытки отменить выборы путем введения военного положения, нынешний режим пошел на ограничение избирательных прав граждан Украины за рубежом
Цель закрытия избирательных участков в России – использовать паспортные данные уехавших в РФ для массовых фальсификаций
Постановление ЦИК о закрытии избирательных участков в Российской Федерации не только лишает миллионы украинцев, выехавших на учебу или заработки в РФ
Убийство сотрудника Госохраны: подозреваемому избрали меру пресечения
В суде избрали меру пресечения Петру Очеретяному, задержанному по подозрению в убийстве сотрудника Управления госохраны
Исключение из списка избирателей миллионов украинцев - прямой путь к фальсификациям на выборах
Центральная избирательная комиссия Украины своим постановлением от 31 декабря 2018 года ликвидировала зарубежные избирательные участки, созданные на постоянной основе в России