Вмешательство политиков в церковные дела приведет к дальнейшему расколу в обществе.

"Я считаю, что Константинополь полностью воспользовался ситуацией, когда президент, действующий президент страны захотел использовать церковную тему, как предвыборную. Повысить себе таким образом рейтинги. Для них это – спец-проект, чтобы зайти в Украину и сделать здесь свой филиал", - сказал Юрий Бойко.

Он отметил, что как проект, он удачный, но для нашего общества, для наших граждан – это дальнейшая смута.

"Если бы церковники сами решили объединиться, сделали единую церковь, между собой договорились и сделали бы это для людей – это было бы хорошо для страны. А в таком виде – это дальнейшее раздрай, раскол. Ничего хорошего это не принесет", - отметил он.

"Уже пятый год подряд ухудшаются условия жизни людей, а власти это безразлично. Вместо выполнения своих прямых обязанностей они подменяют решение насущных проблем конфликтами в сфере религии и духовности. Власть не гнушается никакими методами: на священнослужителей оказывается давление, с ними проводятся "беседы", чтобы заставить присоединиться к новосозданной церкви, готовится почва для того, чтобы отбирать церковное имущество. Такие вещи не просто недопустимы, они противозаконны. Политики должны приходить в церковь только в качестве мирян, ставить свечу, молиться и держаться подальше от церковных дел.

Мы призываем все здравомыслящие оппозиционные силы присоединиться к "Оппозиционной платформе - За жизнь" для общей победы над действующим режимом. Мы защитим конституционные права людей на свободу слова и вероисповедания. Ни у кого нет права указывать в какую церковь людям ходить и какая вера лучше", - подчеркнул Юрий Бойко.