Термин "деменция" является обобщающим, и к нему относятся порядка 100 психических расстройств, включая болезнь Альцгеймера, Паркинсона, Хантингтона и другие. Об этом пишет "Медицина 2.0".



При этом Альцгеймер - самая распространенная форма слабоумия, которая включает в себя 50–70% всех случаев деменции.



Как понять, что у вас или вашего близкого деменция или преддементное состояние? Врачи выделяют 12 общих и явных признаков.



Признак №1: проблемы с краткосрочной памятью



Все мы время от времени забываем, куда положили ключи или очки. Но если вы стали замечать, что проблемы с памятью у вас или ваших близких усугубляются, это может быть признаком деменции.



Если у человека проблемы с краткосрочной памятью, то он может легко помнить о том, что происходило пару десятков лет назад, но совершенно забыть о том, что происходило несколько дней назад.



Признак №2: сложности при общении



Если вы заметили, что вам сложно подбирать при разговоре слова, это может быть признаком деменции. Вы все чаще замечаете, что слово будто вертится у вас на языке, но вы никак не можете его вспомнить? Это явный признак того, что с языковым центром мозга возникли проблемы. Разговор затягивается, а вы впадаете во фрустрацию.



Признак №3: перепады настроения



Резкая перемена настроения - один из признаков ранней стадии деменции. У пациентов с деменцией часто наблюдается депрессия. Немаловажно то, что при нарушениях в мозгу перемена настроения происходит резко, внезапно и неожиданно, когда, казалось бы, никаких предпосылок для этого нет.



Признак №4: вялое состояние



Депрессия часто сопровождается вялостью и сонливостью. Человек теряет интерес к жизни, к когда-то любимому хобби, и у него внезапно пропадает желание что-либо делать. Вялость также один из симптомов депрессии, поэтому это не всегда признак деменции.



Если вялость и депрессия сопровождаются другими симптомами деменции, вам стоит обратиться к врачу.



Признак №5: проблема с концентрацией внимания



При слабоумии нарушается концентрация внимания, особенно когда речь идет о принятии решения или при планировании. Пациентам с этим расстройством сложно строить планы и следовать им. Также трудно запоминать числа и даты.



Признак №6: трудности в рутинной работе



Если началось поражение мозга, то пациент может испытывать трудности в выполнении повседневных задач. Речь может идти о простых домашних делах (готовка, уборка, работа в саду). Также может нарушиться порядок выполнения дел, например, при готовке блюд.



Признак №7: потеря счета времени



Когда весь мир живет, строго ориентируясь по времени, больной деменцией перестает это делать. Он теряет счет времени, и ему становится неважно, когда произойдет какое-то событие - завтра или через год.



Признак №8: потеря ориентации



Аналогично со временем больные деменцией теряют ощущение пространства. Придя куда-нибудь, они могут забыть, где они находятся и как тут оказались. Если вы заметили это у ваших близких, это верный признак нарушения работы мозга.



Признак №9: сложности в написании



Путаница в мыслях отражается и на письме. Страдающие деменцией испытывают трудности в изложении своих мыслей на письме.



Признак №10: повторение



Больные деменцией могут задавать одни и те же вопросы или повторять сказанное вами или кем-то еще. Это явные признаки заболевания, на которые необходимо обратить внимание.



Признак №11: внезапный страх перемен



Страдающие деменцией начинают панически бояться изменений, поскольку перемены вводят их в заблуждение, мешают запомнить информацию, путают порядок действий. Страх перемен также может быть признаком преддементного состояния.



Признак №12: проблемы с концентрацией



При слабоумии становится сложно следить за развертыванием действия, например, книги или фильма. Больной не помнит, что он прочел или увидел пару минут назад. Ему приходится возвращаться на несколько страниц назад или перематывать киноленту.

Ранее мы писали, как защититься от слабоумия.