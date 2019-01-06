В Тернопольской области в доме культуры, в результате неисправности газового конвектора, шесть человек отравились продуктами горения, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям области.

"Группа лиц, находясь в помещении местного дома культуры, включили газовый конвектор, в связи с неисправностью отопительного прибора продукты горения попали в помещение. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются работниками полиции.

Спасатели уточнили, что инцидент произошел в ночь на воскресенье в помещении дома культуры в с. Рай Бережанского района.

"В результате происшествия травмированы 6 человек, которые с диагнозом отравление продуктами горения госпитализированы в Бережанскую центральную районную клиническую больницу", - добавили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли во время прохождения квеста.