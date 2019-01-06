Китайский космический аппарат Queqiao, предназначенный для ретрансляции сигналов лунного зонда "Чанъэ-4", прислал на Землю фотографии нашей планеты и обратной стороны Луны, говорится в сообщении Чжэцзянского Университета.

Автоматическая станция "Чанъэ-4" с луноходом была запущена к Луне 7 декабря. В задачи миссии входит фотографирование поверхности спутника Земли, изучение состава грунта и проверка возможности ведения радиоастрономических наблюдений — предполагается, что в будущем на поверхности Луны можно будет установить радиотелескоп для наблюдений без помех с Земли. Кроме того, внутри посадочной платформы установлен герметичный контейнер с яйцами шелкопряда и семенами растений для проведения биологического эксперимента по созданию замкнутой экосистемы. "Чанъэ-4" совершила успешную посадку в кратер Карман в 05:26 по московскому времени 3 января 2019 года, став первым космическим аппаратом, совершившим мягкую посадку на обратной стороне Луны и успешно доставившим на нее луноход "Юйту-2".

Связь между посадочной платформой и Землей поддерживается при помощи спутника-ретранслятора Queqiao, запуск которого состоялся в мае 2018 года. Спутник находится на гало-орбите вокруг точки Лагранжа L2 системы Земля-Луна, на расстоянии примерно 65-80 тысяч километров от поверхности Луны и оснащен 4,2-метровой параболической антенной.

На борту спутника, помимо радиокомплекса, установлен инструмент NCFE, который проводит поиск низкочастотного радиоизлучения из ранней Вселенной и лазерный дальномер для определения расстояния до Луны. Оптические камеры, установленные на борту аппарата, смогли получить несколько снимков, которые впоследствии были переданы на Землю. На них видна Земля и обратная сторона Луны, покрытая кратерами и темными пятнами лунных озер и морей, кроме того на один из снимков попала антенна инструмента NCFE.

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