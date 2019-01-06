Рождество 2019: топ-5 рецептов салатов [ Редактировать ]
На Рождество ограничиваться традиционным набором праздничных салатов совершенно не обязательно. Ведь любой салат – это отличная возможность проявить свою кулинарную фантазию. Несколько рецептов публикует "Сегодня".
Салат из куриной печени, авокадо и свеклы
Ингредиенты:
2 небольшие свеклы
1 ст. л. растительного масла
400 г куриной печени
1 авокадо
немного лимонного сока
1 пакет салатного микса
Для заправки:
сок одного небольшого лимона
1 ст. л. бальзамического уксуса
1 ст. л. оливкового масла
1 ч. л. зернистой горчицы
1 ч. л. жидкого меда
соль, свежемолотый черный перец
Рецепт приготовления:
Свеклу помыть и отварить в кожуре до мягкости. Остудить, почистить и нарезать ломтиками.
Куриную печень помыть, зачистить от пленок и лишнего жира. Крупные кусочки разрезать на две-три части. Нагреть растительное масло в сковороде и обжарить печень с двух сторон до готовности.
Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать ломтиками. Сбрызнуть мякоть лимонным соком, чтобы она не потемнела.
Приготовить заправку, тщательно перемешав все ингредиенты.
Перед подачей выложить на большое блюдо салатные листья. Сверху разложить куриную печень, ломтики авокадо и свеклы, полить заправкой.
Праздничный салат с куриным филе и овощами
Ингредиенты:
1-2 куриных филе
75 мл соевого соуса
1 ст.л. меда
щепотка молотого имбиря
растительное масло
3 свежих огурца
1 банка консервированной кукурузы
200 г готовой моркови по-корейски
пучок салатных листьев
кунжут – 1 ст.л.
Рецепт приготовления:
Куриное филе нарежьте и замаринуйте в смеси соевого соуса, имбиря и меда. Оставьте на час.
Затем достаньте из маринада и обжарьте на растительном масле до готовности. Остудите.
Салат замочите на полчаса в холодной воде, чтобы убрать горечь. Обсушите и порвите руками.
Огурцы помойте, по желанию почистите и нарежьте кружочками. Кунжут подсушите в духовке или на сухой сковороде.
Соедините все ингредиенты в салатнице и полейте небольшим количеством оливкового масла.
Пряный салат с тунцом и овощами
Ингредиенты:
1 банка красной фасоли
100 г салатных листьев
180 г консервированного тунца
60 г каперсов или маслин
горсть помидоров черри
1 сладкий перец
1 красный лук
3 ст.л. оливкового масла
2 ст. л. соевого соуса
4 ст. л. кунжута
молотый перец
Рецепт приготовления:
Листья салата помойте и обсушите, порвите руками в миску.
Сладкий перец очистите от сердцевины и семян, нарежьте полосками. Помидоры черри разрежьте пополам, очищенный красный лук порежьте тонкими полукольцами. Измельчите маслины или каперсы.
Добавьте к зелени нарезанные овощи, промытую фасоль и размятого вилкой тунца.
Добавьте молотый перец по вкусу и заправьте салат оливковым маслом, смешанным с соевым соусом.
Посыпьте блюдо прогретым на сухой сковороде кунжутом.
Салат "Цезарь" с креветками
Ингредиенты:
150 г помидоров черри
7-10 перепелиных яиц
3 кусочка белого хлеба или батона
200 г королевских креветок
листья салата ромен
2 ст.л. соевого соуса
имбирь свежий
оливковое масло
2 зубчика чеснока
50 г пармезана
Рецепт приготовления:
Приготовить чесночное масло для гренок: выдавить чеснок через пресс и добавить к нему 2 ст.л. оливкового масла.
Хлеб нарезать кубиками или тонкими ломтиками. Поджарить его на сковороде на чесночном масле до золотистого цвета.
Сделать маринад для креветок. Натереть на терке имбирь и выдавить 1 зубчик чеснока. Влить соевый соус. Добавить креветки и дать им настояться в течение 10-15 минут.
Разогреть сковородку и отправить туда креветки. Полить сверху маринадом. Готовить, пока соус не закипит.
Креветки переложить на тарелку, а маринад проварить до загустения. Это будет заправка к салату.
На дно салата порвать листья салата, выложить сверху половинки томатов черри, разрезанные пополам перепелиные яйца, жареные креветки и гренки.
Полить салат заправкой и посыпать хлопьями пармезана.
Салат с лососем, апельсинами и авокадо
Ингредиенты:
Апельсин – 1 шт.
Сок лимона – 1 ч.л.
Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
Лосось слабосоленый – 120 г
Авокадо – 1 шт.
Мята – по вкусу
Укроп – по вкусу
Зелень салатная – 100 г
Рецепт приготовления:
Натрите цедру одного апельсина на мелкой терке, отложите в маленькую миску.
У апельсина срежьте донышко, поставьте его на доску и аккуратно срежьте кожуру вместе с белым слоем. Острым ножом вырежьте дольки мякоти между пленок, сохраняя сок.
Перелейте апельсиновый сок в миску к цедре. Добавьте лимонный сок, немного посолите и перемешайте.
Нарежьте лосось тонкими ломтиками.
Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и очистите. Нарежьте крупными дольками.
Крупно нарежьте листочки мяты и укропа и смешайте с салатным миксом. Полейте заправкой и выложите на блюдо. Добавьте ломтики лосося и авокадо, поперчите.
Сразу же подавайте к столу (потому что авокадо темнеет).
Ранее мы писали, как приготовить кутью на Рождество 2019.
по теме
Как приготовить кутью на Рождество 2019
На Святой вечер украинцы традиционно готовят кутью
Рождество 2019: лучшие рецепты праздничных блюд
Праздничные рецепты на Рождество 2019
Рождество 2019: как приготовить узвар
Узвар - это традиционный украинский компот из сухофруктов: сушеных яблок, изюма, чернослива, кураги
Рождественские праздники: куда пойти 6-8 января в Киеве (афиша)
Праздники продолжаются. Совсем скоро Рождество, а это значит, что впереди нас ждут 4 выходных дня