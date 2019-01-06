Антиправительственные протесты во Франции, которые прошли в субботу, 5 января, на улицах Парижа и сначала носили мирный характер, переросли в столкновения с полицией. Правоохранителям пришлось применять спецсредства и эвакуировать представителя правительства Бенжамена Гриво.

Об этом сообщает AP.

Известно, что столкновения начались после того, как демонстранты отклонились от согласованного маршрута. В ходе своего протеста они сожгли несколько автомобилей, а полиция применила водометы и световые гранаты.

Чуть позже митингующие атаковали офис спикера французского правительства Бенджамена Гриво. Его и полдесятка коллег эвакуировали после того, как центральные двери здания были частично разрушены активистами.

"Это было нападение не на меня. Это было нападение на институты, демократическую форму правления",

- сказал позже представитель французского правительства.

Отметим, что по данным властей, около 50 тысяч человек участвовали в протестах по всей Франции 5 января. Полиция насчитала около 3 500 демонстрантов в Париже.

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