"Желтые жилеты" атаковали офис спикера правительства Франции [ Редактировать ]
Антиправительственные протесты во Франции, которые прошли в субботу, 5 января, на улицах Парижа и сначала носили мирный характер, переросли в столкновения с полицией. Правоохранителям пришлось применять спецсредства и эвакуировать представителя правительства Бенжамена Гриво.
Об этом сообщает AP.
Известно, что столкновения начались после того, как демонстранты отклонились от согласованного маршрута. В ходе своего протеста они сожгли несколько автомобилей, а полиция применила водометы и световые гранаты.
Чуть позже митингующие атаковали офис спикера французского правительства Бенджамена Гриво. Его и полдесятка коллег эвакуировали после того, как центральные двери здания были частично разрушены активистами.
"Это было нападение не на меня. Это было нападение на институты, демократическую форму правления",
- сказал позже представитель французского правительства.
Отметим, что по данным властей, около 50 тысяч человек участвовали в протестах по всей Франции 5 января. Полиция насчитала около 3 500 демонстрантов в Париже.
Ранее мы писали, что "желтые жилеты" подожгли Банк Франции
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