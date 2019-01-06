Умер солдат-срочник, травмированный из-за разрыва котла [ Редактировать ]
6 января в Одессе умер 20-летний солдат срочной службы, получивший травмы в котельной при разрыве котла в конце 2018 года.
Как сообщил источник в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, солдат умер от травм, несовместимых с жизнью.
"Медики делали все что от них зависело, насколько известно, всеми лекарствами парня обеспечили. Богдан Билоконь пришел в сознание, но, к сожалению, организм не выдержал - парень скончался", - сказал источник.
Он отметил, что в настоящее время продолжается расследование по факту взрыва котла.
Правоохранитель добавил, что, в соответствии правилами, военнослужащие имеют право обслуживать котельное оборудование, но после специальной подготовки. Читайте также В жилом доме Киева прогремел взрыв, есть пострадавшие
"Сейчас все обстоятельства ЧП устанавливаются", - добавил он.
Напомним, 27 декабря 2018 года в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины (Одесса) был доставлен 20-летний солдат срочной службы.
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