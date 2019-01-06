На рождественский Сочельник и Рождество наши предки смотрели на явления природы и окружающие вещи, чтобы узнать, какой будет погода, урожай или будущее.

Приметы на 7 января

Метель на Сочельник - будет ранняя листва.

В первые дни рождественских праздников иней на деревьях - к хорошему урожаю хлеба.

Теплое Рождество - холодная весна.

Если на Рождество во время обеда не пить воду, то никогда не будешь испытывать жажду.

С рождественского Сочельника солнце идет на лето, а зима - на мороз.

На Святки много звезд на небе или и частный снег, а на деревьях много инея - будет урожайный год.

Снег на Рождество - к хорошему году.

Теплое Рождество - хлеб будет темный и густой.

Метель на Рождество - пчелы хорошо роиться будут.

Звездное небо на Рождество - к хорошему урожаю гороха.

Если на Рождество первой в дом войдет женщина, то женщины в доме весь год будут болеть.

Если на Рождество сесть за стол в старой или черной одежде - к неудачам.

На Рождество нужно досыта накормить питомцем или скотину, тогда весь год будет прибыльным.

Плохой приметой считается встречать Рождество в одиночку - лучше пригласить кого-то в гости или пойти самому.

Очень хорошо на Рождество сделать покупку.

На Рождество нужно зажечь в доме много свечей, в том числе и свечу в честь умершим родственников. Тогда они будут во всем помогать.

Если в доме есть камин - лучше не гасить его до рассвета следующего дня. Так удастся привлечь в ом тепло и богатство.

Если на Рождество капель – не уродятся овощи, но будет много гречки

Снег хлопьями или лежит густой иней – летом будет много хлеба.

День на Рождество светлый – к неурожаю.

На Рождество в пирог запекается монетка – кому достанется кусочек с монеткой, того ждет много денег.

На Сочельник (с 7 по 19 января) если небо звездное, часто идет снег, а на деревьях много инея – год будет богатым, сытным, прибыльным.

Если на Рождество на небе молодой месяц – год будет прибыльным.

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