Приметы на 7 января: что категорически нельзя делать на Рождество [ Редактировать ]
На рождественский Сочельник и Рождество наши предки смотрели на явления природы и окружающие вещи, чтобы узнать, какой будет погода, урожай или будущее.
Приметы на 7 января
- Метель на Сочельник - будет ранняя листва.
- В первые дни рождественских праздников иней на деревьях - к хорошему урожаю хлеба.
- Теплое Рождество - холодная весна.
- Если на Рождество во время обеда не пить воду, то никогда не будешь испытывать жажду.
- С рождественского Сочельника солнце идет на лето, а зима - на мороз.
- На Святки много звезд на небе или и частный снег, а на деревьях много инея - будет урожайный год.
- Снег на Рождество - к хорошему году.
- Теплое Рождество - хлеб будет темный и густой.
- Метель на Рождество - пчелы хорошо роиться будут.
- Звездное небо на Рождество - к хорошему урожаю гороха.
- Если на Рождество первой в дом войдет женщина, то женщины в доме весь год будут болеть.
- Если на Рождество сесть за стол в старой или черной одежде - к неудачам.
- На Рождество нужно досыта накормить питомцем или скотину, тогда весь год будет прибыльным.
- Плохой приметой считается встречать Рождество в одиночку - лучше пригласить кого-то в гости или пойти самому.
- Очень хорошо на Рождество сделать покупку.
- На Рождество нужно зажечь в доме много свечей, в том числе и свечу в честь умершим родственников. Тогда они будут во всем помогать.
- Если в доме есть камин - лучше не гасить его до рассвета следующего дня. Так удастся привлечь в ом тепло и богатство.
- Если на Рождество капель – не уродятся овощи, но будет много гречки
- Снег хлопьями или лежит густой иней – летом будет много хлеба.
- День на Рождество светлый – к неурожаю.
- На Рождество в пирог запекается монетка – кому достанется кусочек с монеткой, того ждет много денег.
- На Сочельник (с 7 по 19 января) если небо звездное, часто идет снег, а на деревьях много инея – год будет богатым, сытным, прибыльным.
- Если на Рождество на небе молодой месяц – год будет прибыльным.
Также узнайте, что обязательно нужно сделать женщинам 7 января.
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