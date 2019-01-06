В Греции разбушевалась метель, есть погибший [ Редактировать ]
В Греции 5 января была найдена мертвой пожилая женщина, еще двое мужчин пропали без вести из-за бушующей метели.
Об этом заявили в полиции, сообщает Reuters .
"Пожилая женщина была найдена мертвой, а двое мужчин пропали без вести после того, как снегопад замел некоторые части Греции", - говорится в сообщении.
Тело 66-летней женщины было найдено в брошенном автомобиле в регионе Кератея, в 45 километрах к юго-востоку от Афин. Ее муж и еще один мужчина, находившиеся в машине, пропали без вести.
Как отмечает издание, температура в центральной и северной Греции остается ниже нуля. В течение недели сильный снегопад осложнил движение автомобильного транспорта, за что некоторые участки автодорог закрыты для движения.
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