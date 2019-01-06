В Николаеве ограбили зал игровых автоматов со стрельбой [ Редактировать ]
В Николаеве неизвестные со стрельбой ограбили зал игровых автоматов, в результате инцидента ранен работник заведения. Об этом сообщает полиция Николаевской области.
Сообщается, что утром двое неизвестных в масках зашли в зал игровых автоматов, который находится в жилом доме. Нападавшие потребовали деньги, угрожая пистолетом. Работник заведения попытался оказать сопротивление, однако ему выстрелили в ногу, после чего забрали деньги и скрылись на автомобиле ВАЗ-2106 красного цвета.
По данным местных СМИ, нападавшие ранили владельца игрового зала. Пострадавшего увезла "скорая". На момент инцидента в зале находились также охранник, кассир, еще один работник и два посетителя.
"Оба преступника были одеты в темную одежду, невысокого роста, один худощавого телосложения, второй - крепкого телосложения", - говорится в сообщении.
По факту нападения открыли уголовное дело по статье "разбой", в области ввели операцию "Сирена".
Ранее сообщалось, что в Италии ограбили инкассаторов.
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