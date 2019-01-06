В Києво-Печерській лаврі вважають отримання автокефалії незаконним [ Редактировать ]
Незаконною називають автокефалію в українській православній церкві.
"Те, що зробив Стамбул, це ніяка не автокефалія, це просто очередна обманчива бумашка. Якщо ви читали, то там можна подивитися і зрівняти з Томосом, який дав патріарх Олєксій II для Української православної церкви. Варфоломій, я не можу назвати патріархом, після тих всіх подій, які він зробив для України. Підняв брат на брата. Це кабала, яка буде тяжким тягарем на плечах нашої держави і нашого народу. Це все створюється не для автокефалії. Не може бути в нас, як такої автокефалії, її ніхто нікому не дасть - соборіще беззаконних собралося, всі не рукоположні", - заявив Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.
по теме
Томос для України: Вселенський патріарх Варфоломій підписав документ про автокефалію для української церкви
Томос для України. Вселенський патріарх Варфоломій підписав документ про автокефалію для української церкви. Як проходили урочистості?
Томос для Украины: обнародован текст (фото)
В сети обнародовали текст подписанного Вселенским Патриархом Варфоломеем Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины
Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ
Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины (ПЦУ)
Митрополит Київський і всієї України предстоятель УПЦ Онуфрій оприлюднив заяву Священного Синоду
Митрополит Київський і всієї України предстоятель УПЦ Онуфрій від імені священного Синоду УПЦ зробив заяву, яку оголосив намісник Києво-Печерської Лаври, митрополит Української Православної церкви Павло
Порошенко подписал закон о переименовании церкви
Президент Петр Порошенко в субботу, 22 декабря, подписал закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата указать в названии принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ)