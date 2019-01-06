Отримання Томосу може спровокувати в Україні релігійний конфлікт - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Отримання Томосу прокоментували й опозиціонери. В "Опозиційній платформі - За життя" вважають, що ця політична подія, призведе до подальшого розколу у суспільстві та може спровокувати у державі релігійний конфлікт.
"В тому вигляді, в якому це пропонується зробити, це подальший розкол суспільства. Тому що, що таке Томос в розумінні діючого президента - це буцім то, створити правильну церкву і загнати туди всіх вірян і священнослужителів. А такого не буде, тому що люди звикли ходити до своєї церкви. Є Українська канонічна церква. Вона існує десятиріччями. Люди до неї звикли. А якщо людей починають ламати через коліно, то це прямий шлях до розколу суспільства. І прямий шлях до релігійного конфлікту. Це дуже погано для держави. Це абсолютний цинізм - використовувати церковну, релігійну тему в якості передвиборчої програми", - заявив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".
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