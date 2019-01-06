Різдвяне надвечір'я відзначають усі православні віряни. Святкують сьогодні в усіх куточках України, зокрема і в столиці.

На печерських пагорбах відзначають Святвечір. Віряни приїхали до Києво-Печерської Лаври на святкову службу. Адже, за традицією - саме після молитви вся родина збирається за столом. Кажучи одне одному "Христос народжується".

Святкову Літургію провів Митрополит Київський і всієї України Онуфрій.

Потому священнослужителі привітали українців зі святом. І пояснили, яке значення має Святвечір перед Різдвом.

"Зі святом Різдва Христового. Сьогодні земля радіє, бо сьогодні починається наше з вами спасіння. Христос навчив нас поклонятися Богу. І велика радість, тому що він приймає нашу плоть, крім гріха", - заявив Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

"Іще за традицією, сьогоднішній день називається Сочельником. В цей день православні християни постились до першої зірки. А коли сходила перша зірка - варили з медом і їли", - говорить Митрополит Антоній, керуючий справами УПЦ.

Говорили й про страви, які повинні бути на кожному столі. Їх загалом 12, і кожна з них має бути скоштована. Проте, священнослужителі зазначили - насправді жорстких правил не існує. Особливо для тих, хто живе в малому достатку.

"Хто що має. Хай Господь приумножає. І наситить кожну людину і благодаттю і насущним хлібом", - привітав Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

Сьогодні, до речі, тут лунали й різдвяні пісні. Діти колядували і отримували здебільшого солодощі.

Та не лише діти, а й дорослі асоціюють Святвечір та саме Різдво з дивами.

"Это чудеса. Одним словом - чудеса".

До речі, окрім привітань, звернулись до українців із закликом - бути спокійними і молитись за мир.

"Я закликаю всіх дорогі браття і сестри до миру і любові. Щоб ми молились одне за одного і не бачили в ближньому ворога. Тому що ворог у нас один. Наша гордість. А коли ми побачимо одне в одному брата і друга то будемо жити в благодаті", - говорить Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

Адже, як і раніше, двері Української Православної церкви відкриті для всіх. Тож, вірян чекають і на ранкову службу. Вона відбудеться завтра о дев'ятій ранку.