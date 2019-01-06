Православна Церква України отримала Томос про автокефалію. Під час спільної літургії, Вселенський патріарх Варфоломій передав митрополиту Київському і всієї України Епіфанію жезл та документ про незалежність української церкви. Їх вже привезли до Києва. Всі подробиці розкаже Богдан Вербицький.

Останній крок до автокефалії. Після спільної літургії та підпису Томосу Вселенським Патріархом Варфоломеєм, лишилося тільки отримати бажаний для ПЦУ документ. Урочисту передачу Томосу запланували в переддень Різдва. Літургія відбулась в храмі святого Георгія у Стамбулі.

"Початок служби все гарно, священники красиво співають".

Згідно канонів, спочатку священнослужителі освятили воду.

Тим часом, в храмі святого Георгія з'явилися перші особи держави. Напередодні, до Стамбула приїхали кілька міністрів та президент разом із дружиною.

Після спільної літургії, документ про незалежність Православної Церкви України передають митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

"- Атіос!

- Атіос!"

Митрополит подякував Вселенському Патріарху і зазначив, що Томос об'єднав церкву країни.

"З благословення вашої Всесвятості та за підтримки української держави і нашого президента, розділення, які до недавнього часу були в нашій церкві, усунуті. А єднання відновлене. Видимою ознакою цього є ми, українські ієрархи, хто на ваше запрошення Ваше Всесвятосте прибули на це торжество. Колись ми були поділені, а тепер ми єдині", - заявив Епіфаній, митрополит Київський і всієї України.

Досягти єдності, за словами Вселенського патріарха, просили як віряни, так і влада.

"Окрім усіх неповторних та непохитних історичних свідчень, ми звичайно взяли до уваги прохання до надання автокефалії, як збоку церкви, так і збоку держави. Більш того, особливо важливими для нас були як прохання його блаженства, який і представляє всіх архіреєві, священників та вірян нещодавно створеного синоду, так і прохання його Високоповажності президента України - Петра Порошенка", - заявив Варфоломій, Вселенський патріарх.

Після літургії та урочистої передачі Томосу, своїми враженнями поділився й президент Петро Порошенко. Очільник держави подякував усім українцям за віру та молитви про незалежність української церкви.

"Сьогодні Господь нам на Святвечір дав величезний подарунок. І сьогодні абсолютна більшість українців щаслива. Я вітаю вас із цим святом, я вітаю вас зі святішою православною церквою України. Я вітаю вас з духовною незалежністю нашої держави. І вітаю вас з реалізацією мрій", - заявив Петро Порошенко, президент України.

Вже завтра митрополит Епіфаній проведе святкове богослужіння у Софії Київській. Під час літургії і покажуть Томос про незалежність ПЦУ. В подальшому документ зберігатимуть у трапезному храмі Софії. Побачити його на власні очі зможе кожен охочий.