Слизький шлях. Через снігопади та ожеледицю дорогами на заході країни стало їздити вкрай небезпечно. Шляхи перетворилися на ковзанку. Машини врізаються у відбійники, та навіть злітають з траси. Кого автовласники звинувачують у своїх бідах? Розкаже Гліб Гаврилов.

Суцільна ковзанка. Так трасу "Київ-Чоп" оцінили рівненські водії. Через заметіль та ожеледицю на цьому шляху у відбійник одна за одною злітали машини.

"На трасі "Київ-Чоп". Від Рівного приблизно 5 кілометрів. Ось там наше ДТП за метрів 15. А ось дивіться ще одне ДТП. Так само на цій самій слизькій дорозі розвернуло машину - дало в отбойник".

У відбійник на цій дорозі занесло і авто Романа. Чоловік їхав до батьків у Львів. Але змушений був повернути назад у Рівне на евакуаторі.

"Помітив, що дорога в жахливому стані. Знизив швидкість до безпечної. Їхав орієнтовно зі швидкістю 60 км/год. Автомобіль закинуло, викинуло у відбійник, розвернуло на 180 і від відбійника я відбився на обочину", - розповідає Роман Стецько, житель Рівного.

В цій аварії постраждав лише транспортний засіб та відбійник. Чоловік сам викликав поліцію. Патрульні ж у Романа забрали посвідчення водія. У тому, що сталося, чоловік звинувачує шляховиків. Мовляв, дорога була взагалі неочищена. Від біди не врятувала навіть шипована новенька гума.

"Оскаржувати дану ситуацію, подавати в суд на автодор, на людей, які відповідають за дану ділянку дороги, оскільки ситуація неприйнятна. Пошкоджень мені вже орієнтовно нарахували на дві тисячі доларів", - говорить Роман Стецько, житель Рівного.

В автодорі всі звинувачення відкидають. Запевняють: дороги чистять і посипають. Щоправда, визнають: снігу випало так багато, що не всюди встигають. А щодо небезпеки на дорозі - кажуть, попереджали. Однак водії, до порад не завжди дослухаються.

"Там чистої води ситуація виглядає так, що водій не врахував дорожню обстановку, або їхав зашвидко, або не мав достатньо навичок або експлуатаційно автомобіль був неготовий. Я не готовий говорити і коментувати, що саме стало причиною", - говорить Дмитро Леонтіюк, помічник начальника ДП "Рівненський облавтодор".

Слизькими автошляхи на Рівненщині залишаться ще кілька днів. На зміну сильному снігопаду, попереджають синоптики, прийдуть морози. Тож, утрамбований сніг, який не встигнуть прибрати, на Різдво ще й примерзне. Тому водіїв закликають: бути вкрай обачними.