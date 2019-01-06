Церковний переполох в Чернігові. Все почалося з того що місцевий осередок "Правого Сектора" через Facebook закликав приходити під Троєцький собор - один із найбільших у місті, який підпорядкований Українській православний Церкві, щоби агітувати парафіян та священників переходити в Українську помісну церкву. Це насторожило місцевих мешканців, тож під храм, крім правого сектору прийшли ще поліцейські та волонтери. Проте все було спокійно, і через кілька годин акція закінчилася.

"Акція буде проходити виключно у мирному руслі. Вона більш інформаційна, ніж силова. Наша мета сьогодні по можливості поспілкуватися із вірянами, які ходять до цієї церкви. Ми будемо закликати вірян і священників переходити до УПЦ", - заявила Наталія Панаско, голова Чернігівського обласного штабу "Правий Сектор".

"Якщо "Правого Сектора" є якісь питання, то це можно вирішити попередивши. Що ми прийдемо і попитаємо ваших прихожан. Люди настроєні досить негативно. Тому що вони сказали, якщо ми захочемо переход - підемо самі. І нас не треба спонукати чи наказувати. І право вибора - це є той шлях, який ми вибираємо самі", - сказав протоірей Ігор, секретар Чернігівської Єпархії УПЦ.