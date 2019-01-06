Шостий Апеляційний Адміністративний суд столиці не визнав ліквідацію виборчих дільниць у Росії протиправною. Засідання за позовом народного депутата "Опозиційної платформи - За життя" Василя Німченка, відбулося сьогодні. Деталі розкаже Даніїл Снісар.

Сьогоднішнє засідання столичного суду розпочалося з дебатів. Позивач - Василь Німченко, нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" констатує: рішення про ліквідацію постійних виборчих дільниць у Росії антиконституційне. І суперечить нормам міжнародного права. Представники ЦВК аргументи опозиціонера ігнорують і заявляють: Німченко не мав права взагалі звертатися до суду з подібним позовом. Мовляв - нардеп не є виборцем, закріпленим на окрузі за кордоном.

"Підставою реалізації свого права голосу є перш за все його включення до списку виборців. А не просто гіпотетичне право мати право голосу у закордонному виборчому окрузі", - заявила Тетяна Яросюк, представник ЦВК.

Цю заяву нардеп спростовує, спираючись на законодавство.

"Стаття друга і стаття п'ята Кодексу Адміністративного судочинства як раз і передбачає, що можна звернутись до суду про захист своїх прав і законних інтересів", - заявив Василь Німченко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

У політсилі вважають: своїм рішенням, Центральна виборча комісія позбавила законних прав десятки тисяч українців, які з різних причин перебувають на території РФ.

"Постанова ЦВК про закриття виборчих дільниць в Російській Федерації не тільки позбавляє мільйони українців, які виїхали на навчання або заробітки в РФ, гарантованого Конституцією України права на вільне волевиявлення, не тільки обмежує участь громадян країни у виборчому процесі, а й готує ґрунт для масових фальсифікацій і зловживань на користь влади", - заявив Віктор Медведчук, "Опозиційна платформа - За життя".

У суді представники держструктури виправдовуються - постанову ухвалювали на прохання МЗС, а головна мета - безпека українців.

"Це рішення мало перш за все на меті захистити права і свободи виборців, які проживають на території Російської Федерації. В основу цього рішення було покладено безпековий фактор", - говорить Тетяна Яросюк, представник ЦВК.

А ось яка саме небезпека мала чекати на виборців на території українських диппредставництва - у ЦВК пояснити не змогли.

"Ніяких доказів, які б підтверджували, що є загроза тим людям, хто піде голосувати. В правовому полі вести такі розмовини і в правовому полі, і полі виборчих правовідносин на сьогоднішній день не приходиться. Тому що консульства працюють, посольства працюють, працюють усі відносини", - говорить Василь Німченко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

По завершенню виступів, колегія суддів підтримала позицію Центральної виборчої комісії.

"Мы пойдем в аппеляцию. И я думаю, что мы докажем, что правда за нами. В любом случае правда за нами. Потому что мы подняли эту тему", - заявив Василь Німченко, народній депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Апеляцію планують внести вже завтра. Справою займатиметься Верховний Суд України.