На Закарпатті туристи випали з підйомника. При цьому працівники курорту навіть не його зупинили. Люди дивом не постраждали. Подробиці з'ясовували наші кореспонденти.

Анна разом із другом поїхала у відпустку в гори. Новий рік зустрічали на гірськолижному курорті Драгобрат. Згодом рушили кататися на лижах. Дівчина сподівалася на незабутній відпочинок. Таким він і видався. Що правда спогади, не надто приємні.

"Ми сідаємо, піднімаємося буквально кілька секунд, ми опускаємо підставку під ноги, ставимо борд, лижі і проходить буквально кілька секунд і ми летимо з цією підставкою просто вниз. Ми фактично навіть не зрозуміли що трапилося", - розповідає Анна Самородова, потерпіла.

Проїхались підйомником метрів 20 та випали з нього. Залізне кріплення, на яке ставлять лижі, відірвалося та полетіло до низу, разом із ним - Анна та її друг. На щастя вони не постраждали. Однак туристи підозрюють, що адміністрація курорту знехтувала правилами безпеки. Проте, керівник турбази, запевняє, що відпочивальники винні самі.

"Підйомник справний, і має всі допуски і дозволи. Всі. Як з технічної сторони, так і з усього. Він перевіряється кожен рік. А то що туристи не здержують правила, я за них не буду відповідати", - говорить Павло Цубенко, власник турбази.

Власник турбази переконаний, лижники не ознайомилися з правилами безпеки, зачепили сніг, тому й постраждали. До місця відпочинку приїхала інспекція. Хоча туристи не стали звертатися до правоохоронців. Єдине, чого дівчина хоче домогтися, аби на курорті ставилися до відвідувачів із більшою повагою та відповідальністю. Адже під час інциденту підйомник навіть ніхто не зупинив.

"Коли ми впали, підйомник нам не зупинив ніхто. Тобто нам знизу працівники цього підйомника кричали, що будь ласка відповзіть в сторону і побережіть голови, тому що тут люди ідуть. В сенсі, тобто ми ледве вибралися з відти ухиляючись від підйомників", - говорить Анна Самородова, потерпіла.