Землетрясение произошло в воскресенье, 6 января. Об этом сообщает Reuters.

Эпицентр находился в 174 км от города Тернате на Молуккских островах в Индонезии.

Землетрясение имело магнитуду 6,6 балла. Эпицентр был расположен на глубине 60,5 км.

Тихоокеанский центр предупреждения цунами заявил, что, по имеющимся данным, угрозы цунами пока нет.

Напомним, что ранее также в Бразилии произошло сильное землетрясение.