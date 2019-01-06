Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение [ Редактировать ]
Землетрясение произошло в воскресенье, 6 января. Об этом сообщает Reuters.
Эпицентр находился в 174 км от города Тернате на Молуккских островах в Индонезии.
Землетрясение имело магнитуду 6,6 балла. Эпицентр был расположен на глубине 60,5 км.
Тихоокеанский центр предупреждения цунами заявил, что, по имеющимся данным, угрозы цунами пока нет.
Напомним, что ранее также в Бразилии произошло сильное землетрясение.
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