На Донбассе боевики обстреливают украинские позиции [ Редактировать ]
В воскресенье, 6 января, российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил. Вооружение, запрещенное минскими соглашениями, они не применяли. Ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Опорные пункты украинских войск противник обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении, населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Красногоровка на Донецком направлении и вблизи поселка Гнутово на Мариупольском направлении.
В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, один оккупант погиб и один получил ранения.
Напомним, что ранее боевики обстреляли собственные позиции, чтобы скомпрометировать украинских военных.
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