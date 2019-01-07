В воскресенье, 6 января, российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил. Вооружение, запрещенное минскими соглашениями, они не применяли. Ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Опорные пункты украинских войск противник обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении, населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Красногоровка на Донецком направлении и вблизи поселка Гнутово на Мариупольском направлении.

В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, один оккупант погиб и один получил ранения.

Напомним, что ранее боевики обстреляли собственные позиции, чтобы скомпрометировать украинских военных.